올해 3분기 경제 성장율이 전분기보다 1.2% 성장했다. 작년 1분기(1.2%) 이후 1년 6개월 만에 가장 높은 분기 성장률이다.소비와 투자가 살아난 가운데 수출도 호조세를 보였다. 3분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률(직전분기대비·속보치)이 1.2%로 집계됐다고 한국은행이 28일 밝혔다.지난 8월 경제 전망에서 한은의 예상치(1.1%)도 웃도는 수준이다.우리나라 성장률은 지난해 1분기 1.2%를 기록한 이후 2분기 -0.2%까지 추락했다. 이후 3분기(0.1%)와 4분기(0.1%) 정체를 보이더니 올해 1분기(-0.2%) 다시 역성장했다. 그러나 2분기(0.7%) 반등에 성공해 3분기에도 성장세를 유지했다.민간 소비가 1.3% 늘었다. 승용차·통신기기 등 재화와 음식점·의료 등 서비스 소비도 모두 증가했다. 정부 소비도 물건비와 건강보험 급여비 위주로 1.2% 성장했다.민간 소비는 2022년 3분기(1.3%) 이후, 정부 소비는 2022년 4분기(2.3%) 이후 각 3년, 2년 9개월 만에 최고 기록이다.설비투자도 2.4% 늘었다. 반도체제조용기계 등 기계류가 성장을 이끌었다.수출은 1.5% 불었다. 반도체·자동차 등의 수출 호조 덕분이다. 수입도 기계·장비·자동차 등을 중심으로 1.3% 늘었지만, 증가율이 수출보다 낮았다.반면 건설투자는 건물 건설 부진에 0.1% 뒷걸음질쳐 6분기 연속 역성장을 기록했다.3분기 성장률 기여도는 내수와 순수출(수출-수입)이 각 1.1%p, 0.1%p를 기록했다. 성장률을 그만큼 끌어올렸다는 뜻이다.특히 내수 기여도가 2분기(0.4%p)보다 큰 폭으로 뛰었다.내수 중 민간 소비와 정부 소비, 설비투자의 기여도가 각 0.6%p, 0.2%p, 0.2%p로 성장을 이끌었다.제조업이 운송장비·컴퓨터·전자·광학기기 위주로 1.2% 증가했고, 서비스업도 도소매·숙박음식업·금융보험업 등의 회복세에 1.3% 늘었다. 전기·가스·수도업은 1분기 5.4% 역성장했지만 전기업을 중심으로 5.6% 반등했다.건설업에서 토목건설은 늘었지만, 건물건설이 줄어 전체적으로 증감 없이 전 분기 수준과 비슷했다. 농림어업은 재배업 부진으로 4.8% 감소했다.3분기 실질 국내총소득(GDI) 증가율은 0.7%로 집계됐다. 이는 실질 GDP 성장률(1.2%)을 밑도는 수준이다.강홍민 기자 khm@hankyung.com