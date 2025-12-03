고려아연과 계열사(서린정보기술·케이지트레이딩) 임직원들이 적십자사 봉사원들과 연탄나눔 봉사활동에 참여했다. 사진=고려아연

고려아연이 지난 2일 서울 노원구 일대에서 계열사 임직원들이 주거 취약계층을 위한 연탄 나눔 봉사활동에 참여했다고 3일 밝혔다.고려아연은 이날 행사에 앞서 취약계층에 연탄과 쌀을 지원하기 위해 대한적십자사 서울지사를 통해 1600만원 상당의 후원금을 전달했다.적십자사 서울지사는 해당 후원금을 활용해 노원구 거주 취약계층 70세대에 연탄 1만4000장과 백미 700kg을 지원한다.이날 고려아연 임직원들과 봉사자들은 취약계층 각 세대에 연탄 200장씩을 전달했다.김기준 고려아연 부사장은 “한파 속에서도 지역사회 취약계층 이웃들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 임직원들과 함께 손수 연탄과 백미를 나눌 수 있어 뜻깊었다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.한편, 고려아연은 대한적십자사와 함께 지역사회 취약계층을 위해 다양한 사회공헌 활동을 전개하고 있다.지난 11월 고려아연 본사는 취약계층에 김장김치와 방한용품을 지원하기 위해 후원금 4300만원을 적십자사 서울지사에 전달했으며, 고려아연 온산제련소는 김장나눔 후원을 위해 적십자사 울산지사에 5100만원을 전달했다.고려아연과 계열사 임직원들은 직접 김장 봉사활동에 참여하며 취약계층에 온정을 전하기도 했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com