하워드 러트닉 미 상무장관 / 연합뉴스

하워드 러트닉 미국 상무장관은 한국과 일본이 약속한 대미투자액 7500억 달러 중 일부를 미국 내 원자력발전소 건설에 우선 투입할 것이라고 2일(현지시간) 밝혔다. 러트닉 장관이 언급한 7500억 달러는 한국이 대미 투자로 약속한 3500억 달러 중 2000억 달러와 일본이 미국과 합의한 대미 투자액 5500억 달러를 합친 수치로 풀이된다. 3500억 달러 중 1500억 달러는 조선업 협력에 투입되기로 했다.러트닉 장관은 “우리는 전력 생산을 위한 미국 내 원자력 병기고(nuclear arsenal of generation of power)를 구축해야 하며, 이 작업을 일본과 한국의 수천억 달러 자금으로 진행할 것”이라고 말했다. 이는 한국과 일본의 투자금 중 일부를 미국 내 원자력발전소 건설에 우선적으로 투입하겠다는 의미로 해석된다. 그러면서 “우리는 여기(미국)에 짓고, 현금흐름을 50대 50으로 나눌 것”이라고 덧붙였다. 러트닉 장관의 발언은 내각회의에서 각 각료들이 돌아가면서 그간 성과를 소개하는 가운데 나왔다.앞서 미국은 일본과의 투자 양해각서(MOU)에서 대형 원전 및 소형모듈원자로(SMR) 건설 프로젝트를 명시한 바 있다. 한국과의 대미투자 관련 양해각서(MOU)에서는 대미 투자 총액 3500억 달러가 2000억 달러의 현금투자와 1500억 달러의 조선협력 투자로 구성된다고 명시했다. 한국과의 투자 수익 배분 방식은 원리금 상환 전까지는 한국과 미국이 각각 50%씩 나누고, 원리금 상환 이후에는 미국이 90%, 한국이 10%로 바뀐다.러트닉 장관은 원전 건설 뿐 아니라 조선업에 대해서도 언급했다. "우리는 1500억 달러로 미국에서 선박을 건조할 것"이라고 말했다. 그는 이어 “무역협정 이후 우리는 어떻게 ‘리쇼어링’(생산시설 복귀)을 할 것인가에 대해 논의해야 한다”면서 자동차 산업에 대해선 “우리는 한국, 일본, 유럽에 밀려왔다. 그들은 우리를 차버렸다”고 말했다. 러트닉 장관은 반도체 분야에 대해 “바이든의 반도체지원법(CHIPS Act)은 600억 달러를 그냥 나눠준 것이나 다름 없었다”며 “우리는 이제 그 상황을 뒤집었다”고 말했다.이날 트럼프 대통령은 자기가 관세를 부과하기 전까지는 동맹을 포함한 다른 나라들이 미국에서 돈을 뜯어냈다면서 한국과 일본을 지목하기도 했다. 그는 “나는 (국가) 이름을 말하진 않겠다”고 말했지만 사실상 국가 이름을 말했다. 그는 “일본을 거론하지 않겠다. 한국을 거론하기를 거부한다”면서 “난 이름을 거론하지 않겠지만 그들은 그 누구도 당해본 적이 없는 수준으로 우리를 뜯어냈으며 여러분의 나라를 끔찍하게 이용했지만 이제 우리는 쏟아지는 관세 때문에 엄청난 돈을 벌고 있다”고 밝혔다.배현의 기자 baehyeonui@hankyung.com