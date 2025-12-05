이재명 대통령이 4일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 수석보좌관회의에서 국민의례를 하고 있다.(대통령실사진기자단)

이재명 대통령의 지지율이 62%를 기록했다는 여론조사 결과가 5일 나왔다.한국갤럽이 지난 2~4일 전국 만 18세 이상 유권자 1000명을 대상으로 이 대통령이 현재 대통령으로서의 직무를 잘 수행하고 있다고 보는지 물은 결과 ‘잘하고 있다’는 긍정 평가는 62%로 직전 조사 대비 2%포인트(p) 상승했다.긍정 평가 비율은 지난 11월 1주 조사에서 63%를 기록한 뒤 11월 2주 59%로 하락했다가 다시 반등하고 있다.‘잘못하고 있다’는 부정 평가는 29%로 지난주보다 2%포인트 하락했다. 8%는 의견을 유보했다.대통령 직무 수행 긍정 평가 이유로는 ‘외교’(32%), ‘경제/민생’(14%), ‘전반적으로 잘한다’, ‘직무 능력/유능함’(이상 7%), ‘전 정부 극복’(5%), ‘서민 정책/복지’, ‘소통’(이상 4%) ‘국가 안정/정상화’(3%) 등을 꼽았다.부정 평가는 ‘경제/민생’(18%), ‘도덕성 문제/본인 재판 회피’(11%), ‘전반적으로 잘못한다’(9%), ‘친중 정책/중국인 무비자 입국’(7%), ‘정치 보복’(6%), ‘독재/독단’, ‘외교’, ‘과도한 복지/민생지원금’(이상 5%) 등을 선택했다.이번 조사는 이동통신 3사가 제공한 무선전화 가상번호를 무작위로 추출해 전화조사원이 인터뷰하는 방식으로 이뤄졌다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p, 응답률은 11.8%다. 자세한 내용은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인.강홍민 기자 khm@hankyung.com