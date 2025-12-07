연말 가족 공연 3편을 한 번에···‘2025 윈터 페스티벌 패키지’ 출시

HJ패밀리앤키즈 겨울 특별 공연으로 구성된 패키지

연말 따뜻한 공연이 연이어 준비 중이다.HJ패밀리앤키즈는 올겨울 연말 가족 나들이 고민을 한 번에 해결할 ‘2025 윈터 페스티벌 패키지’를 출시했다. 크리스마스 시즌과 겨울방학을 앞두고 가족·어린이 관객에게 꾸준히 사랑받아온 대표 작품 3편을 특별 할인 가격으로 내놨다..이번 패키지는 케이팝과 한국사를 결합해 화제를 모은 케이팝 가족뮤지컬 〈조선 마법사관 진준〉, 초연 당시 누적 관객 2만 명을 돌파하며 흥행을 입증한 〈매직 판타지아 – 도로시 리턴즈〉, 명작의 감동을 현대적으로 재해석한 〈장화신은 고양이 비긴즈 플레이 버전〉 등 서로 다른 매력을 지닌 세 작품을 한 번에 관람할 수 있도록 구성됐다. 12월부터 1월에 집중된 공연 일정 역시 겨울방학 필수 문화 콘텐츠를 찾는 가족 관객에게 최적의 라인업으로 평가받고 있다.‘2025 윈터 페스티벌 패키지’ 가격은 평일 79,200원, 주말 99,000원으로, 이달 28일까지 한정 판매된다. 평일 기준 최대 64% 할인 혜택으로 세 작품을 모두 관람할 수 있다.패키지 구성 작품인 가족뮤지컬 〈조선 마법사관 진준〉은 국립중앙박물관 극장 용에서 개막과 동시에 뜨거운 호응을 얻고 있는 작품으로, 100만 구독자를 보유한 형제 유튜버 ‘진’과 ‘준’이 조선 마법사관부로 소환되며 세종대왕의 한글 창제를 방해하는 비밀 조직 ‘흑화단’에 맞서는 이야기를 그린다.K-POP 비트와 태권도 퍼포먼스, 블록버스터급 무대를 결합해 전 세대가 즐길 수 있는 역동적인 무대를 선보이며, 박물관 공연이라는 공간적 특성을 살려 세종대왕과 이순신 장군 등 한국사 인물을 생생하게 만나는 교육적 경험까지 제공한다.<매직 판타지아 – 도로시 리턴즈〉는 2023·2024년 연이은 흥행을 기록한 겨울철 대표 가족뮤지컬로, 모차르트 ‘마술피리’, 베르디 ‘축배의 노래’ 등 클래식 명곡을 기반으로 제작된 웅장한 넘버와 환상적인 마술 퍼포먼스가 특징이다. 매 공연 종료 후 펼쳐지는 버블쇼와 싱어롱 커튼콜은 아이들이 가장 좋아하는 명장면으로 손꼽힌다.러시아 푸슈킨 극장 전석 매진을 기록한 〈장화 신은 고양이 비긴즈〉는 랩·댄스·퍼포먼스를 결합한 독창적 스타일로 글로벌 인기를 입증한 가족 뮤지컬이다. 올해는 고양이 캐릭터들이 객석을 누비며 관객과 호흡하는 플레이 버전으로 돌아오며, 매일 이어지는 15분간의 스페셜 커튼콜은 겨울철 가족 나들이에 특별한 경험을 더한다.‘2025 윈터 페스티벌 패키지’는 NOL 티켓에서 가능하다.강홍민 기자 khm@hankyung.com