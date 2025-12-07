'새벽배송 금지' 주장에 반대하는 국회 청원의 동의자 수가 국회 소관 상임위원회 회부 기준을 넘어섰다.7일 오전 10시 기준 국회 국민동의 청원 게시판에 게시된 '새벽배송 금지 및 제한 반대에 관한 청원'의 동의자 수는 약 5만 2500명을 기록했다.국회 소관 상임위원회 자동 회부 기준(5만 명)을 충족하면서 해당 청원은 국회에서 공식 검토 절차에 들어갈 예정이다.지난 29일 쿠팡의 개인정보 유출 발표 당시 약 3만 명이었던 동의자 수는 여러 논란에도 불구하고 꾸준히 늘어나면서 이날 자동 회부 기준을 달성했다.자신을 중학생과 초등학생 두 자녀를 키우는 워킹맘이라고 소개한 한 청원인은 지난달 13일 국회 국민동의 청원 게시판에 새벽배송 금지 방안을 막아달라는 청원을 올렸다.청원인은 "저녁 늦게 귀가하는 맞벌이 부모에게 새벽배송은 단순한 편의가 아니라, 일상을 지탱하는 중요한 수단"이라며 "(새벽배송은) 이미 국민들의 일상에서 떨어질 수 없는 필수 서비스나 마찬가지"라고 주장했다.한편민주노총 전국택배노동조합(택배노조)는 지난달 국토교통부가 주관한 '택배 사회적대화기구'에서 노동자의 최소한의 건강권과 수면시간을 보장하기 위해 초 심야시간(자정~오전 5시) 배송을 제한해야 한다고 제안한 바 있다.김정우 기자 enyou@hankyung.com