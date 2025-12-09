(위)아마존 관련 사진, (아래)yami 관련 사진

폴리페놀 팩토리 이해신 대표(KAIST 석좌교수)

KAIST 과학자들이 개발한 기능성 헤어케어 브랜드 그래비티가 한국과 일본에 이어 미국 아마존에서도 완판을 기록하며 글로벌 시장에서의 입지를 빠르게 확대하고 있다.그래비티 운영사인 폴리페놀팩토리(대표 이해신)에 따르면, 그래비티는 미국 론칭 한 달 만에 주력 품목 전체물량이 완판되며 12월 4일 기준 품절 상태를 기록했다. 회사 측은 예상을 뛰어넘는 판매 속도에 대응하기 위해 2차 물량을 사전 확보했으며, 다음 주 중 재입고를 진행할 예정이다.그래비티는 글로벌 최대 이커머스 플랫폼인 Amazon 완판과 함께, 미국 내 가장 빠르게 성장하는 500대 기업으로 선정된 K-뷰티 전문 이커머스 플랫폼 Yamibuy에서도 신상품 랭킹 1위에 오르며 현지 소비자들의 즉각적인 반응을 이끌어냈다.그래비티 샴푸는 지난해 4월 국내 출시 이후 품절 행진을 이어가며 탈모·볼륨 샴푸 시장의 대표 제품으로 자리 잡았고, 국내 누적 판매량 약 300만 병을 돌파했다. 네이버 탈모샴푸1위, 올리브영 입점 당일 전 채널 1위 등 주요 유통 채널에서도 꾸준한 성과를 이어가고 있다.2025년 초 대만 론칭에서도 초도 물량이 전량 완판되며 중화권 시장에서도 빠른 연착륙에 성공했다. 이어 일본 시장에서도 온라인 최대 플랫폼인 Rakuten에 지난 9월 말 입점한 뒤 흥행 흐름을 이어가며, 데일리·위클리·카테고리 랭킹 1위를 동시에 기록하는 ‘3관왕’을 달성했다.그래비티 샴푸의 핵심 기술인 LIFTMAX 308™은 KAIST 연구진이 개발한 폴리페놀–단백질 결합 기반 신소재 기술이다.사용 직후 모발의 강도와 헤어 볼륨이 즉각적으로 개선되며, 모발 탈락 감소 또한 빠르게 체감되는 효과로 소비자들의 입소문을 탔다. 이러한 기술적 차별성이 글로벌 소비자들 사이에서 높은 만족도를 이끌어내며 흥행 성공의 배경으로 평가되고 있다.그래비티 해외영업파트 양순철 팀장은 “미국 프리미엄 마켓 소비자들은 단순한 트렌드보다 기술적 근거와 결과를 매우 중요하게 본다”며 “아마존 등에서의 성과는 그래비티의 기술력이 국경을 넘어 통하고 있다는 강력한 신호”라고 말했다. 이어 “앞으로 북미 유통 채널 확장과 글로벌 마케팅을 더욱 전략적으로 전개해 K-과학 헤어케어 대표 브랜드로 자리매김하겠다”고 덧붙였다.한편 폴리페놀팩토리는 한국·일본·미국에서의 경험을 바탕으로 북미 유통망 확대, 아마존을 비롯한 주요 온라인 플랫폼과 ULTA Beauty 등 전문점 중심의 판매 강화, 생산 능력 증대, 글로벌 제품 라인업 확장을 본격 추진할 계획이다. 이와 함께 2026년 CES와 Cosmoprof Bologna 참가를 예고했으며, 프랑스를 중심으로 한 유럽 시장 진출도 준비 중이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com