이미지 크게보기 하이픈그룹 20주년 비전 슬로건

이미지 크게보기 해외 디자인상을 수상한 최근 홍보물

이미지 크게보기 하이픈그룹이 최근 제작한 지속가능경영보고서들

기업브랜딩 전문기업인 (주)하이픈그룹(대표 전경주)이 창립 20주년을 맞아 새로운 비전을 발표했다. 사내 공모를 통해 선정한 비전 슬로건 ‘세상을 잇는 영감의 시작’에는 고객 브랜드와 국내외 소비자를 연결하는 최적의 마케팅 및 디자인 솔루션을 만들어가겠다는 의지를 담았다.지난 2005년 디자인 전문회사로 창립한 하이픈그룹은 마케팅 트렌드의 변화에 맞춰 IMC 중심의 통합 마케팅그룹으로 변모하며, 시장 및 업계와 함께 성장해왔다. 최근에는 금융 및 빅테크 기업 중심의 고객들에게 탄탄한 홍보 전략과 방안을 제시하며 다양한 크리에이티브 영역에서 최상의 가치를 만들어가고 있다.특히 하이픈그룹은 기업의 핵심 홍보부문인 다양한 이해관계자와 ESG 중심의 커뮤니케이션에서 홍보 역량을 높이기 위해 전략기획본부의 디자인 컨설팅을 강화했다. 이를 통해 국내 유수의 대기업 및 공기업의 지속가능경영보고서, 홍보 브로슈어, 매거진/뉴스레터 등 다수의 커뮤니케이션 홍보물을 제작하며 성장과 도약을 거듭하고 있다.하이픈그룹은 최근 LH한국토지주택공사, 한국가스공사, 한국지역난방공사, 한국해양진흥공사 등의 홍보 브로슈어를 발간하는 등 연간 10여 건의 홍보물을 제작했다. 한편 KT&G, 코오롱인더스트리, 호반그룹 등의 ESG 스토리북, ESG 매거진 등 스토리텔링이나 차별적인 디자인 중심의 다양한 홍보물도 제작했다.하이픈그룹은 지난 2015년부터 추진한 연차보고서 제작 대행을 넘어, 지속가능경영보고서, 기후보고서 등 글로벌 기업의 보고서 공시 의무화 확대에 맞춰 삼성그룹, 현대자동차그룹, 포스코그룹, SK그룹 등의 홍보 파트너로 선정되었다. 최근까지 포스코홀딩스, 포스코인터내셔널, 삼성SDS, 기아, 현대모비스, SK온, SK네트웍스, KT&G, GS칼덱스, 롯데건설, 전국은행연합회 등의 지속가능경영보고서, 사회공헌활동보고서, 동반성장보고서를 제작했다.그뿐만 아니라 IR데이 및 테크데이 홍보, 성과보고 영상, 브랜드필름, 매체 협업 등 시대의 흐름에 맞춰 이해관계자 소통을 위한 차별화된 전략과 디자인으로 업계에서 선도적인 행보를 이어가고 있다.이러한 노력은 고객만족뿐 아니라 글로벌 디자인 어워드 수상으로도 이어졌다. 하이픈그룹은 미국 MerComm사가 주관하는 Galaxy Award와 ARC 어워드, 미국 LACP 비전 어워드 등에서 지속해서 수상하고 있다.하이픈그룹 전경주 대표이사는 “지난 20년의 성장을 발판 삼아, 지속가능한 20년을 바라보며, 앞으로도 고객사와 미래를 위한 창의적이고 정직한 브랜드 커뮤니케이션을 제안하고, 전문 역량을 한층 더 강화하기 위한 다양한 파트너십을 확보할 것”이라고 말했다.신정은 기자 sh961443@hankyung.com