내부통제와 소비자보호 체계 전면 강화NH투자증권은 2026년 경영목표인 ‘ROE 12%의 지속달성’을 위한 조직역량을 구축하기 위해 10일 조직개편 및 임원인사를 단행했다고 밝혔다. 내부통제와 소비자보호 체계를 전면 강화한 방향이 이번 개편의 특징이다.
우선 리테일 부문에서는 독립적인 ‘책임 경영체계’ 확립 및 AX(AI Transformation) 내재화를 위한 조직체계를 구축했다. 기존의 WM사업부와 디지털사업부를 독립적인 ‘책임 경영체계’로 전환해 채널별 성장의 책임과 권한을 강화했다. 이에 리테일사업총괄부문은 폐지하고 채널솔루션부문을 신설해 두 사업부의 상품·컨텐츠 솔루션 제공과 개인·법인 통합 연금사업으로 업무 확장을 추진한다. 특히 디지털사업부는 목표 중심의 협업 조직으로 개편해 AX 내재화와 디지털 자산관리 역량을 확보할 예정이다.
IB부문에서는 핵심 역량에 집중 및 내부통제 강화를 위한 조직으로 개편했다. IB1사업부는 기업금융에 전문화된 조직으로서 IB사업부로, IB2사업부는 부동산과 인프라금융에 전문성을 둔 부동산인프라사업부로 명칭을 변경해, 각각 핵심역량에 집중토록 했다.
구조화금융부의 발행어음 및 퇴직ELB 채권 운용 기능을 운용사업부로 이관해 내부통제체계를 강화하고 이해상충 발생 리스크를 전면 차단하도록 조치했다.
운용사업 부문에서는 고객자금 선순환 구조 구축을 위한 조직개편을 단행했다. IB사업부에서 이관받은 운용 기능과 대체자산투자 기능을 통합하고 발행어음운용부를 신설해 통합 운용조직 기반을 마련했다. 이를 통해 수익성을 제고하고, 고객자금 선순환 구조를 구축하여 모험자본 및 해외사모대출 등으로 투자 스펙트럼을 확장할 예정이다.
홀세일사업 부문에서는 프라임 브로커리지(Prime Brokerage) 업무의 흐름을 처음부터 끝까지 완성도 있게 만들기 위해, 기존 스왑팀을 ‘스왑부’ 로 확대 개편하고 홍콩 스왑 데스크(Hong Kong Swap Desk) 를 산하에 편입해 스왑 비즈니스(Swap Business)를 강화했다.
이를 통해 프라임 브로커리지 비즈니스의 밸류체인 완결성을 높여 고객 다변화 및 수익구조 안정화라는 전략적 목표를 달성한다는 계획이다.
또한 전사 지원 부문에서는 지속 가능한 성장을 위한 핵심역량 강화를 위해 금융소비자보호본부를 ‘부문’으로 개편하고, 금융당국의 정책 기조에 맞춰 소비자보호기능을 강화할 예정이다.
NH투자증권 관계자는 “이번 조직개편은 ‘리테일-IB-운용-Wholesale’ 핵심사업의 성장 잠재력 극대화와 함께 고객자금을 활용한 선순환 구조 강화에 중점을 두었다”며, “향후 구조적인 수익력을 확보하고 시장을 선도하는 증권사로 도약하기 위한 기반을 마련했다”고 밝혔다.
한편, NH투자증권은 이날 조직개편과 함께 임원급 인사를 단행했다. 특히 능력 중심의 조직문화를 만들기 위해 전문성과 역량을 갖춘 젊은 임원들을 중용했다.
<NH투자증권 임원 인사>
▣ 신규 선임
◇ 상무보
▲ 중서부본부장 황태석 ▲ 디지털자산관리본부장 이실 ▲ 정보보호본부장 이선규 ▲ IT본부장 박기춘 ▲ 금융소비자보호부문장 노상인
<이상 5명>
▣ 승진
◇ 전무
▲ Wholesale사업부 대표 임계현 ▲ 경영전략본부장 박선학
<이상 2명>
◇ 상무
▲ 재경1본부장 최승희 ▲ 동부본부장 이재열 ▲ ESG본부장 임철순 ▲ Syndication본부장 조현광 ▲ 상품솔루션본부장 전동현 ▲ 부동산금융본부장 박유신 ▲ Industry2본부장 최민호
<이상 7명>
▣ 전보
▲ 채널솔루션부문장 이재경 ▲ IB사업부 대표 김형진 ▲ Industry1본부장 홍국일 ▲ 전략운용본부장 김중곤 ▲ Operation혁신본부장 김규진
<이상 5명>
