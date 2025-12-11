트리플하이엠, 2025 네이버 파트너 어워즈 ‘Synergy Partner’ 수상

온라인 광고대행사 ㈜트리플하이엠이 8일 열린 ‘2025 네이버 파트너 어워즈’에서 본상인 파트너사 부문 ‘Synergy Partner’ 상을 수상했다고 밝혔다. 트리플하이엠은 네이버 프리미어 파트너사로서 네이버와의 협업을 통해 비즈니스 성과를 시너지 있게 창출한 점을 공식적으로 인정받았다.‘Synergy Partner’는 네이버가 자체 심사를 통해 선정하는 상으로 파트너십 프로그램 참여도 및 광고 운영 전반의 협업도 등 주요 평가 기준을 종합적으로 검토해 가장 우수한 파트너사에게 수여된다.트리플하이엠은 파워링크, 쇼핑검색, GFA, 애드부스트 등 네이버 주요 광고 상품 운영에서 뛰어난 성과를 보였으며, 네이버가 운영한 다양한 파트너십 프로그램과 프로모션에 가장 적극적으로 참여한 파트너사로 높은 평가를 받았다. 특히 네이버와의 긴밀한 협업 체계를 기반으로 실질적인 성과를 만들어낸 점이 선정의 핵심 요인으로 꼽힌다.트리플하이엠은 데이터 분석과 전략적 인사이트, AI·자동화 기반 솔루션을 활용해 성과 중심의 디지털 마케팅을 수행하고 있으며, 다양한 산업군의 광고주 성장을 지속적으로 지원해왔다. 단기 퍼포먼스 개선을 넘어 장기적인 브랜드 성장까지 함께 설계하는 전략적 파트너로 입지를 확대하고 있다.트리플하이엠 관계자는 “이번 수상은 네이버와의 협업 역량, 프로모션 참여도, 시너지 운영 성과가 공식적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 고객사의 비즈니스 성장을 최우선 가치로 삼고, 네이버와의 파트너십을 기반으로 더욱 고도화된 광고 서비스를 제공해 나가겠다”고 말했다.한편 트리플하이엠은 단순한 미디어 대행사를 넘어 전략적 마케팅과 지속 가능한 퍼포먼스 운영을 통해 빠르게 변화하는 디지털 환경 속에서 광고주와 함께 성장하는 비즈니스 파트너로 자리매김하고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com