30주년 맞은 '2025 대한민국 인적자원개발 대상' 시상식 성료

(사)한국HRD협회(이사장 엄준하)가 주최하고 KHRD가 주관하며 고용노동부와 월간HRD가 후원하는 ‘2025 대한민국 인적자원개발 대상’ 시상식이 12월 10일 서울 송파구 한국광고문화회관 그랜드볼룸에서 개최됐다.올해로 30주년을 맞은 대한민국 인적자원개발 대상은 1995년 순수 민간주도로 제정된 이래 국가 HRD 발전을 선도한 정부기관, 지자체, 기업체, 교육기관, 연수원, 교육전문가 등에게 수여해온 최고의 상이다. 기업교육, 직업교육, 평생교육을 아우르며 산, 학, 연, 관에서 사람중심 경영을 전파하고 HRD의 위상을 높인 공로를 치하하는 유일한 상이기도 하다.시상식에선 손욱 세종국가경영연구원 이사장이 축사를 건넸고, 심사위원장인 김종표 한국평생교육HRD학회 명예회장이 우수기업과 공로자를 선별한 과정을 보고했다.‘2025 대한민국 인적자원개발 대상’은 인적자원개발종합대상, HRD기관대상, HRD프로그램대상, HRD솔루션대상, 명강사대상, 특별공로상, CHO대상, HRDer대상의 8개 부문이다.먼저 인적자원개발종합대상은 공공부문에선 한국전력공사, 국민연금공단, 한국농어촌공사, 한국도로공사가 수상했고 한국전력공사는 2년 연속 수상의 기록을 세웠다. 민간부문에선 LG전자, 현대백화점그룹, 삼양홀딩스, CJ ENM, LG CNS, 코스맥스, KT DS, 하나은행, 한화오션이 수상했고, LG전자와 현대백화점그룹은 2년 연속 수상이라는 성과를 만들었다.HRD기관대상은 강원인재원과 팀스파르타가 수상했는데 각각 공공과 민간부문의 변화하는 인재육성 생태계 속에서 지속가능한 HRD 모델을 제시했다.이어서 HRD프로그램대상은 건강보험심사평가원의 ‘HIRA를 L.E.A.D.하는 리더십 교육’, 삼성카드의 ‘Job Master 제도’, CJ올리브영의 ‘SM 사내강사 양성 프로그램’, 우리들파트너스의 ‘신입사원 온보딩_100Pack(백팩)’, 지마켓의 ‘지식공유 프로그램, SLS’, 한전KPS의 ‘사내자격 프로그램’이 수상의 영예를 안았다.다음으로 HRD솔루션대상은 이너트립의 ’HRD 교육/행사 통합 에이전트 플랫폼’, 네오아이즈의 ‘K-DISC Solution’, 현대자동차의 ‘H-SENSE Framework’이 수상했고, 이너트립은 2년 연속 수상의 기쁨을 얻었다.명강사대상은 심현주 웰브릿지 대표, 김경민 그로우온랩 대표, 김영수 런앤인사이트 대표가 수상했는데 이들은 각자의 전문성과 통찰을 바탕으로 강의 활동을 펼쳐왔다. 이중 심현주 대표는 2년 연속 수상이라는 기록을 세웠다.한편, 특별공로상은 임철일 서울대학교 교수와 조일현 이화여자대학교 교수가 수상했다. 이로써 두 교수는 인적자원개발에 관한 오랜 헌신, 노력, 전문성을 인정받았다.CHO대상에는 김민환 SK AX 부사장과 송남근 농식품공무원교육원 원장이 선정됐는데 두 수상자는 HRD 현장에서 인재육성 프로세스와 시스템의 품질을 크게 향상시켰다.마지막으로 HRDer대상은 최대영 대상홀딩스 팀장, 김원효 SK하이닉스 TL, 방지현 한국자활연수원 대리가 수상하며 HRD 실무자로서의 전문성을 인정받았다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com