작년보다 또 늘었다···'2030' 10명 중 1명 이상 '일 없어 쉬는 청년'

일자리가 없는 이른바 '일자리 밖' 20·30대가 지난달 160만명에 육박한 것으로 집계됐다.14일 국가데이터처(옛 통계청) 경제활동인구조사 마이크로데이터 등에 따르면 경제활동인구 중 실업자이거나, 비경제활동인구 중 '쉬었음' 또는 '취업준비자'로서 일을 하려는 의향이 있는데도 일자리 밖에 내몰려 있는 2030세대는 지난달 총 158만9천명에 달했다.전년대비 2만8천명 증가한 수치다.'일자리 밖 2030'은 코로나19 시절인 2021년 11월 173만7천명 이후 4년 만에 최대 규모다.전체 2030세대 인구(1253만5천명) 중에선 12.7%를 차지했다. 역시 2021년(13.0%) 이후 4년 만에 가장 높았다.2030세대 실업자는 35만9천명으로 지난해 11월(33만7천명)과 비교하면 2만2천명 늘어났다. 11월 기준으로 실업자는 코로나19 유행 시절인 2021년 37만2천명에서 2022년 36만9천명, 2023년 35만명, 2024년 33만7천명까지 3년 연속 감소하다가 올해 다시 증가했다.구직활동도 하지 않는 비경제활동인구 가운데 별다른 활동 없이 '그냥 쉬는' 2030세대는 71만9천명으로 2003년 통계 집계 시작 이후 최대를 기록했다.2030세대 비경제활동인구 중 '취업준비자'는 지난달 51만1천명을 기록했다. 세부적으로 보면 정규교육기관 외에 취업을 위한 학원·기관에 다니는 이들은 13만3천명, 그 외 취업준비자가 37만8천명이었다.특히 30대 초반(30∼34세)에서 일자리 밖으로 밀려나는 이들이 늘고 있다.지난달 30대 초반 '실업자+쉬었음+취업준비생'은 38만6천명으로 1년 전보다 3만8천명 늘었다.전체 해당 연령대 인구에서 비율은 10.6%로, 11월 기준 2021년(10.1%) 이후 4년 만에 다시 10%대로 진입했다.30대 전체의 '실업자+쉬었음+취업준비생'은 62만명으로 4만5천명 늘었다.코로나19 시절인 2021년에도 50만명대(58만6천명)였는데, 올해 60만명대로 올라섰다. 30대 쉬었음 인구는 31만4천명으로 6천명 늘면서 역대 11월 가운데 최대를 기록했다.실업자는 16만4천명으로 2020년(20만6천명) 이후 5년 만에 가장 많았다. 취업준비생 역시 2022년(17만명) 이후 3년 만에 가장 많은 14만2천명이었다.30대는 유일하게 인구가 늘어나는 세대이지만 일자리 밖으로 밀려나는 속도가 더 빠르다.전체 30대에서 일자리 밖 인구 비율은 2021년 8.5%에서 2022년 8.0%로 내려갔다가, 2023년 8.2%, 2024년 8.4%에 이어 올해 9.0%로 올라섰다.20대 후반(25∼29세)은 여전히 일자리 사정이 가장 좋지 않았다. 지난달 '실업자+쉬었음+취업준비자'는 62만4천명으로 1년 전보다 2만5천명 늘었다.전체 인구 내 비중은 18.7%로 2021년(19.4%) 이후 가장 높았다. 다만, 20대 초반은 사정은 다소 나아지는 것으로 보인다.기재부 관계자는 "30대 고용률은 역대 최고인 상황이므로 한축만 보고 고용 여건을 진단하는 데는 신중할 필요가 있다"며 "관계부처와 다양한 정책 아이디어 놓고 고민하는 과정으로, 맞춤형 방안을 고민하겠다"고 말했다.R강홍민 기자 khm@hankyung.com