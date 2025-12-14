[속보]이재명 '질타' 반박한 이학재..."'책갈피달러', 온세상 알려져 걱정"

인천국제공항공사 이학재 사장은 이재명 대통령이 업무보고에서 공개질타한 '책갈피 달러 검색 여부'와 관련해 이같이 밝혔다.
이 시장은 14일 페이스북에 올린 글을 통해 "국민들께 인천공항이 무능한 집단으로 오인될까 싶어 망설이다 글을 올린다"며 이같이 적었다.
이 사장은 그러면서 "걱정스러운 것은 그 일로 온 세상에 '책갈피에 달러를 숨기면 검색되지 않는다'는 사실이 알려진 것"이라고 했다.
이 시장은 또 "대통령님께서 해법으로 제시하신 100% 수화물 개장검색을 하면 공항이 마비될 것"이라면서 "세관과 좋은 방안이 있는지를 협의하겠다"고 덧붙였다.
이에 앞서 이 대통령은 지난 12일 국토교통부 등에 대한 업무보고에서 "수만 달러를 100달러짜리로 책갈피처럼 (책에) 끼워서 (해외로) 나가면 안 걸린다는 데 실제 그러냐"고 물었고 이에 이 사장이 제대로 답변하지 못하자 "참 말이 기십니다", "지금 다른 데 가서 노시냐"라고 공개 질타했다.
김정우 기자 enyou@hankyung.com
