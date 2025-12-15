이준석 개혁신당 대표(연합뉴스)

김건희 여사 연루 의혹들을 수사하는 민중기 특별검사팀은 오는 21일 오전 10시 공천개입 의혹을 받는 이준석 개혁신당 대표를 불러 조사한다고 15일 밝혔다.강홍민 기자 khm@hankyung.com