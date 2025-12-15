(주)커프웍스, 한국디자인진흥원 ‘2025 우수디자인전문기업 유망기업’ 선정

(주)커프웍스(KOPF WORKS)가 한국디자인진흥원이 주관하는 ‘2025 우수디자인전문기업 유망기업’에 선정됐다. 이번 선정으로 커프웍스는 설립 4년 만에 국가 공인 디자인 전문기업 인증을 확보하며 디자인 산업 내 경쟁력을 입증했다.우수디자인전문기업 선정 제도는 국내 디자인 산업의 전문성과 지속 가능성을 평가하는 공식 인증 제도로 디자인 역량, 조직 운영, 전문 인력 구성, 경영 체계 등을 종합적으로 심사해 매년 부문별 우수 기업을 선정한다. 2025년 유망기업 부문에서 커프웍스는 대구 지역 유일 기업으로 선정되었다.커프웍스는 브랜딩과 시각 디자인을 기반으로 공공·문화·산업 영역에서 프로젝트를 수행해왔다. 주요 실적으로는 대구콘서트하우스 공연 및 페스티벌 홍보 디자인, 지역 문화재단 협업 프로젝트, 대구경북과학기술원(DIGIST) 공식 인쇄물 디자인 개발 등이 있으며 의류와 문화 기반 브랜드경험 디자인(BX Design) 프로젝트도 다수 진행해왔다. 최근에는 국내 F&B 기업과 협업해 해외 시장 진출을 준비 중이다.특히 산업 안전 분야에서 디자인 적용 사례가 주목받고 있다. 커프웍스는 안전서비스디자인 사업을 통해 산업 현장의 위험 요소를 시각적으로 개선하는 프로젝트를 수행했으며, 다수의 현장에 실증 적용했다. 또한 안전보건공단과 협업한 픽토그램 리뉴얼 프로젝트는 행동 중심 정보 전달 체계를 구축한 사례로 평가된다.이와 더불어 기업은 조직 문화 개선을 통해 성장 기반을 마련하고 있다. 구성원의 전문성 강화를 위한 프로그램 운영과 지역 예술·문화 프로젝트 참여 등은 디자인 전문기업으로서 사회적 역할을 확장하는 시도로 이어지고 있다.커프웍스 관계자는 “이번 유망기업 선정은 우리 회사가 지향해 온 기획 중심적 디자인 접근과 프로젝트 수행 역량이 종합적으로 평가된 결과”라며 “앞으로도 국내외 다양한 분야에서 신뢰받을 수 있는 디자인 파트너로서 역할을 확대해 나갈 것”이라고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com