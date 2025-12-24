사진=문경덕 기자

2025년 대기업 정규직 신입 채용이 크게 위축된 것으로 나타났다. 올해 대기업 정규직 신입 채용 공고 수는 전년 대비 43% 감소하며, 대기업 채용 구조 변화가 본격화하고 있다는 분석이 나온다.채용 플랫폼 캐치가 2024년과 2025년(각 1~11월 기준) 자사 사이트에 게재된 대기업 정규직 신입 채용 공고를 분석한 결과, 2025년 공고 수는 2,145건으로 집계됐다. 이는 전년 같은 기간(3,741건) 대비 43% 줄어든 수치다.같은 기간 인턴·계약직을 포함한 대기업 전체 신입 채용 공고는 34% 감소했지만, 정규직 신입 채용 감소 폭은 이를 웃도는 43% 감소를 기록했다. 업무 전반에 AI 활용이 확산되면서, 기업들이 정규직 신입 채용에 보다 신중하게 접근하고 있음을 보여준다.전반적인 감소 흐름 속에서도 업종별 차이가 뚜렷했다. 특히 ‘IT·통신’ 업종의 위축이 가장 컸다. 해당 업종의 정규직 신입 채용 공고는 2024년 899건에서 2025년 293건으로 총 606건 줄어들며, 감소율이 67%에 달했다. AI 도입의 영향이 비교적 직접적으로 반영되는 업종 특성상, 신규 채용보다는 기존 인력 중심의 재교육 및 재배치 운영이 강화된 결과로 풀이된다.이어 ‘건설·토목(-53%)’, ‘판매·유통(-44%)‘, ‘서비스(-38%)’, ‘제조·생산(-33%)’, ‘은행·금융(-31%)’ 등 주요 업종 전반에서 정규직 신입 채용 공고가 30% 이상 감소했다. 다만 해당 업종들은 전면적인 채용 중단보다는, 필수 인력 중심으로 채용 규모를 조정하는 흐름이 나타났다는 점에서 구조적 변화에 가깝다는 해석이 나온다.진학사 캐치 김정현 본부장은 “이번 정규직 신입 채용 감소는 단기적인 위축이 아니라, 기업들이 대규모 공채보다 기존 인력을 유지하는 방향으로 전환하고 있음을 보여주는 신호”라며 “2026년은 정규직 신입 채용이 다시 확대될지, 현재 구조가 유지될지를 가르는 중요한 분기점이 될 가능성이 크다”고 말했다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com