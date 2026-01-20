홈 한경BUSINESS [부고]성대규(동양생명 대표이사)씨 모친상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202601201895b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.01.20 15:55 수정2026.01.20 15:55 김태림 기자 ▲김필분씨 별세, 성대규(동양생명 대표이사 사장)씨 모친상 = 20일, 대구파티마병원 장례식장 401호(21일 501호로 변경), 발인 22일 오전 11시30분, 장지 구미 추모공원김태림 기자 tae@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 우미에스테이트, 김정훈 신임 대표이사 취임과 함께 마곡 신사옥에 새 둥지 “가습기 살균제 이어 애경 또” 2080 수입치약 87%서 금지성분 “대통령의 생리대 값 지적” 업계 대표 유한킴벌리는 ‘시기상조’ 부산항 국제 협력 확대 속 신항 위상 부각… ‘디에트르 더 리버’ 관심 조 단위 계약은 아직? 알테오젠, 4200억원 규모 ALT-B4 기술이전 계약 체결