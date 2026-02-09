익스트림, 연예인&셀럽과 함께하는 ‘경찰과 도둑’ 행사 개최

스포츠 뉴트리션 브랜드 익스트림이 연예인과 셀럽, 시민이 함께 참여하는 오프라인 추격전 ‘경찰과 도둑’ 행사를 개최한다고 밝혔다.2월 18일(수) 오후 3시 국민대학교 건너편 ‘칸 스튜디오’에서 진행되는 ‘경찰과 도둑’은 2월 9일(월)부터 12일(목)까지 익스트림 공식 홈페이지에서 참여 신청을 받는다. 참가 응모권 구매자 모두에게 20% 할인 쿠폰을 증정한다.이번 행사는 익스트림이 기획한 참여형 행사로 아이돌(리센느), 코미디언(김민경 외), 가수(레디, 윤비), 축구 선수(백지훈, 이근호), 유튜버(공혁준), 방송인(김민아) 등 연예인과 셀럽들이 경찰로 총 출동한다. 이에 익스트림은 설 연휴에 도둑으로 참여할 시민들을 모집한다. 참가자들은 총상금 1,000만 원을 두고 전략과 체력을 활용한 미션을 수행하며 현장 열기를 끌어올릴 예정이다.연예인과 셀럽, 시민이 다함께 참여하는 콘텐츠인 만큼 시민 참가자들은 현장에서 보물찾기, 타임어택, 최후의 1인 등의 프로그램에 참여하여 숨겨진 익스트림 제품을 찾고 제한 시간 동안 경찰(연예인&셀럽)을 피하거나 숨는 등 도망을 다녀야 한다. 최후의 1인에게는 500만원의 상금이 주어지며, 2등과 3등에게도 각각 200만원과 100만원의 상금이 증정된다.아울러 구조상에게는 상금 100만원, 도둑에 가장 잘 어울리는 복장을 입고 온 베스트 드레서에게는 금 1돈과 히든 경품이 주어진다. 뿐만 아니라 참가자 전원에게 익스트림 패키지를 선물할 예정이다.익스트림 관계자는 “이번 ‘경찰과 도둑’ 행사는 소비자가 직접 참여하며 브랜드가 추구하는 에너지와 활력을 체감할 수 있도록 기획된 오프라인 프로그램”이라며 “앞으로도 익스트림은 스포츠와 엔터테인먼트를 결합한 체험형 콘텐츠를 통해 소비자와의 접점을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.한편 익스트림은 아르기닌, 블랙마카, 올인원 포 맨(종합비타민) 등 제품을 선보이고 있다. 가수 김종국이 4년 연속 브랜드 모델로 활동 중이며, 대한장애인협회, 러너 심진석, 보디빌더 우형재, 비치발리볼 신지은, 클라이밍 성한아름 선수 등 선수 후원을 통해 브랜드 신뢰도를 높여왔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com