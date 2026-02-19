기초지원연-지질자원연-극지연, 지질시료 분석법 표준화 및 신뢰성 향상 위한 업무협약 체결

한국기초과학지원연구원(원장 양성광, 이하 KBSI)은 한국지질자원연구원(원장 권이균, 이하 KIGAM), 극지연구소(소장 신형철, KOPRI)와 2월 13일(금) 지질시료 분석법 표준화 및 신뢰성 향상을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.최근 핵심광물 확보 경쟁이 심화되고 지질·지구환경 분야 연구의 중요성이 확대되면서, 지질시료 분석 결과의 표준화와 신뢰성 확보는 국가 전략적 과제로 부상하고 있다. 이에 세 기관은 각 기관이 보유한 세계적 수준의 연구 인프라를 연계해 분석 역량의 완결성을 높이고, 국내 지질시료 분석 체계 고도화를 추진할 계획이다.이번 협약을 통해 세 기관은 ▲지질시료 분석기술 표준화 및 신뢰성 향상을 위한 공동 연구 수행 ▲지질시료 분석 연구장비 공동활용을 위한 협력분야 발굴 ▲기술 커뮤니티 운영 및 학술·인적 교류 ▲지질시료 분석 자율실험실 구축을 위한 장치 공동 개발 및 활용 협력 등 다양한 분야에서 협력할 계획이다.특히, 3개 기관은 분석 결과의 상호 검증 체계를 구축하기 위해 핵심 분석 장비를 공동 활용한다. 고체 시료의 미세 영역 동위원소 분석을 통해 지각 진화 및 연대를 측정하는 KBSI의‘고분해능 이차이온 질량분석기(SHRIMP)'와 탄소 등 극미량의 방사성 동위원소를 분석해 연대를 측정하는 KIGAM의 ‘가속기 질량분석기(AMS)'를 연계함으로써 분석 결과의 신뢰성을 높일 계획이다. 또한, 협약 기관 간 분석료 할인 등 연구 현장을 위한 실질적 지원 방안도 함께 추진한다.KBSI는 향후 3개 기관 및 국내외 연구장비 전문가와 협력하여 표준분석법을 정립하고 국내 관련 기관에 분석 노하우를 전수·보급할 예정이다. 나아가 동위원소 정밀분석, 지구 연대측정, 자율실험실 개발로 분야를 확장하고 국내 전문가 협의체를 구성한다는 계획이다.KBSI 양성광 원장은 “이번 협약은 3개 정부출연 연구기관 간 협력으로 세계적 수준의 국가 지질시료 분석 역량 확보를 위한 발판이 마련된 것에 큰 의미가 있다”며, “각 기관의 보유한 우수한 분석·연구 역량을 기반으로 상호 협력을 통해 정밀분석능력 고도화 및 고난이도 분석기술 개발 등 국내 지질시료 분석 기술이 세계적 수준으로 발전할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com