취업 여기서 JOB아라 '한경 JOB'아라

> 자세히 보기

공채에서 '수시채용으로'"취업시장의 판이 바뀐다"2019년 7월23일 SK는 보도자료 하나를 배포했습니다. 제목은 'SK,대졸 공채 폐지,수시채용 전환'이었습니다. SK는 구직자들의 혼란을 막기위해 단계적으로 공채비율을 줄여 내년부터는 100% 수시채용으로 신입을 뽑기로 했습니다. 현대자동차로 시작된 수시채용 바람이 거셉니다. 구직자들은 "공채 폐지로 비빌 언덕이 사라졌다"며 불안해 하고 있습니다. 2월초 한경에서 자세히 다뤘습니다. [한경=공태윤기자]'수시채용 도입 2년' 현대차"채용규모 오히려 더 늘었다"현대자동차가 수시채용을 도입한지 만 2년이 됐습니다. 구직자들은 수시채용을 하면 채용규모가 줄 것이라고 염려하고 있고, 경력직이나 중고신입사원이 훨씬 유리할 것이라고 말하고 있습니다. 현대차 HR책임 매니저를 통해 '수시채용 2년 오해와 진실'에 대해 알아봤습니다.成大'5년째 취업률 1위'비결성균관대학교는 지난 2015년 4년제 대학 취업률(졸업생 3000명 이상 종합대 대상)에서 고려대학교를 꺾고 취업률 1위에 올랐습니다. 그해 대학알리미에서 발표한 취업률은 74.8%. 성대는 이후 5년간 줄곧 취업률 1위를 지켰습니다. 그 비결이 뭘까요? 배상훈 성균관대 학생인재개발원장에게 들어봤습니다.수석 합격기 : 5급 공채 전기직 김지나씨명석함으로 소문난 공대생4년 수험생활 버틴 힘은...5급 공채 전기직 수석 합격자 김지나씨는 서강대학교에서도 '모르면 간첩'일 정도로 명석했다고 합니다. 학과동기 모두가 "김지나가 고시 합격 안되면 누가 되냐'고 할 정도였다죠. 하지만, 김 씨는 수기에서 "친구들이 하나 둘 취업으로 떠나갈 때는 조급함과 우울감에 시달렸다"고 털어놨습니다. 이런 괴로움을 딛고 일어설 수 있었던 김 씨만의 비결을 들어보겠습니다.엔씨,네이버 연봉 제친 벤처엔씨소프트와 네이버를 제친 연 매출 1000억원 이상 벤처기업이 있습니다. 그것도 3곳이나 됩니다. 취업사이트 사람인이 분석한 '2020 벤처천억기업 조사'에 따르면, 직원 1인당 평균 급여가 가장 높은 기업은 ‘휴맥스’였고, 2위는 씨에스윈드, 3위는 에스에프에이로 나타났습니다. 도대체 어떤 기업일까요?기아차 영업익 두배 껑충profit more than doubled to a record 1.28 trillion won기아자동차의 지난해 4분기 영업이익이 전년 동기 대비 두 배 이상 늘어난 1조2800억원(fourth-quarter operating profit more than doubled to a record 1.28 trillion won)에 달했습니다. 한국경제신문의 영어 뉴스 사이트(www.kedglobal.com)에서 영어원문을 확인해 보세요.[채용 일정]KB캐피탈 | ~2월3일 [인턴] IT,일반직(3월15일~6월14일 인턴)SK바이오사이언스 | ~2월4일 [신입] 바이오 R&D 석사이상포스코건설 | ~2월14일 [신입] 건축,토목씨젠 | ~2월15일 [신입] 영업마케팅,바이오R&D,AI,데이터사이언스,임상