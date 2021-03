2021년 온라인 채용 트렌드는? AI역량검사부터 뷰인터 HR까지

[한경=공태윤 기자]수시채용이 확산되면서 AI를 활용한 채용도 빠르게 늘고 있습니다. 하루에도 수십, 수백건의 이력서가 채용 사이트에 등록되면서 직무에 적합한 인재를 빠르게 선별하는데 AI가 유용하기 때문이죠. SK, 롯데, CJ, BGF리테일은 자기소개서를 AI검색기로 검증합니다. KT,국민은행,신한은행,현대백화점 등은 AI역량검사를 활용하고 있습니다. 갈수록 다양해진 AI채용 솔루션을 살펴봤습니다.대기업 10곳중 6곳은 올해 상반기 신규채용 계획을 세우지 못했거나 한명도 뽑지 않을 예정인 것으로 나타났습니다. 신규채용을 하더라도 수시채용을 활용하겠다는 응답 기업은 76.4%로, 전년 동기 대비 9.7%포인트 증가했습니다. 코로나19 백신 보급이 확산되지만 청년고용시장은 여전히 겨울이네요. 한국경제연구원의 '상반기 채용계획'설문을 자세히 살펴봤습니다.수시채용이 빠르게 확산되고 있습니다. 수시채용 합격자들은 합격의 열쇠로 무엇을 꼽고 있을까요? 취업정보사이트 진학사 캐치가 캐치카페 회원 가운데 지난해 수시채용 합격자를 대상으로 '문·이과생 취업비결'을 조사했습니다. 현대자동차그룹(20명), LG그룹(31명), 네이버·카카오·쿠팡(32명) 합격자들이 응답 했습니다.2021년 최저시급이 8720원으로 전년 대비 1.5% 올랐지만 올해 1~2월 아르바이트생의 월 평균 소득은 1.1% 줄어든 것으로 나타났습니다. 최저시급 인상과 코로나19가 겹치면서 비용부담을 느낀 고용주들이 아르바이트 일자리를 줄였기 때문으로 풀이됩니다. 알바천국이 자사 알바생을 대상으로 '알바소득'을 조사 했습니다.중국 최대 정치행사인 양회(兩會)가 개막했습니다. 매년 3월 초 베이징에서 열리는 양회는 우리나라의 국회 격인 ‘전국인민대표회의(전인대)’와 국정 자문기구인 ‘전국인민정치협상회의(정협)’를 가리키죠. 지난해는 코로나19로 5월로 늦췄지만, 올해는 다시 3월로 원위치 했는데, '방역 자신감'을 보여주려는 의도로 풀이됩니다.국내 아바타 앱 '제페토'가 글로벌 MZ세대를 사로잡았습니다. 구찌와 같은 글로벌 회사들은 이 앱과 파트너십을 맺으려고 하고 있습니다(The throng of MZers has nudged global companies to seek out a partnership with Zepeto). 자세한 내용을 한경의 영어 뉴스 사이트에서 원문으로 확인해 보세요.현대모비스 | ~3월11일 [신입] 구매,품질,모듈BU 등 12개 직무현대제철 | ~3월16일 [신입] 생산기술,품질 등 19개 직무포스코그룹 | ~3월19일 포스코(신입) 포스코인터내셔널(인턴), 포스코케미칼(신입,경력)오스템임플란트 | ~3월 14일 [신입] 영업,기술지원,3D프린팅 장비 기구설계,재료개발HK inno.N | ~3월 22일 [신입,경력] 세무,회계,약물감시, Bio분석,합성연구 등국가정보원 | ~3월 11일 과학기술,어학분야(채용형인턴 4주~10주)한국남동발전 | ~3월 8일 신입 118명, 보훈장애인 30명 채용한국서부발전 | ~3월 18일 신입 일반 51명, 필기시험 4월3일입법고시 | 3월 13일(16명 선발,3701명 지원)문화예술 JOB으러 가자! | 11~12일 온라인 채용면접미국 최대 슈퍼마켓 체인 'H MART' | 9~12일 현장 채용면접 서울 K무브센터