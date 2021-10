美대학생 대상 임상실험서 학습 능력 향상 입증

△일반 LED 조명과 SunLike(썬라이크)조명의 학습 능력 비교.

△모양과 색상이 같은 조명이라도 스펙트럼은 다르다.

[한경잡앤조이=강홍민 기자] 서울반도체가 개발한 SunLike(썬라이크) 조명이 기억력, 정답률, 학습 속도, 인지 속도 등 학습능력을 향상시키는 것으로 나타났다.SunLike 조명은 서울대와 유럽의 바젤대 연구결과에 이어, 하버드 의과대학 연구팀이 2019년부터 미국 대학생들을 대상으로 한 임상실험 연구 결과에서도 학습 능력 향상이 입증됐다.SunLike 기술은 자연의 태양빛 스펙트럼 곡선을 그대로 재현한 광반도체 기술로, 자연의 빛과 거의 동일한 특성을 구현해 인간의 24시간 생체리듬에 최적화된 새로운 개념의 광원이다.이번 실험을 이끈 미국 하버드대학교 의과대학 사답 라만 박사(Dr. Shadab Rahman, Harvard Medical School)는 “빛이 보유한 스펙트럼이 다르다면 동일한 색온도와 밝기를 가졌더라도 인간의 생체 리듬에 미치는 영향은 다를 수 있다”라며 “이번 실험 결과, 젊은 성인이 한낮 빛의 자연광 스펙트럼(SunLike) 조명 아래에서 학습 시 기억력, 학습능력, 정답률, 학습 속도, 인지 속도가 향상되었으며, 학생들의 공부하는 실내조명을 어떤 조명을 써야 하는지를 확인하는 중요한 의미가 있음을 보여줬다”고 말했다. 패키지 기준 실내 조명용 세계시장 규모는 약 $4B(4조 원)이다.SunLike는 조명을 통해 물체의 색상을 보여주는 연색지수(CRI)가 90일지라도 일부 파장만을 조절해 각성효과 등의 특성만을 높인 시중 조명제품들과 달리 실제 자연광의 스펙트럼에 가장 가깝게 구현한 기술이다. 2019년 3월 스위스 바젤대 카요센(Cristian Cajochen) 교수 연구팀은 논문을 통해 "태양광 스펙트럼 SunLike(썬라이크)가 주간 각성(지각 능력)을 향상시키며, 눈의 편안함과 기분에 유익한 효과가 있다”고 국제조명학술지(Journal of Lighting and Research Technology)에 발표했다. 또한, 2018년 7월 서울대 의과대학과 실험을 통해 SunLike 조명 사용 시 몸의 활력을 느끼고 각성 효과가 뛰어난 것으로 입증된 데 이어 미국 하버드, MIT 등 대학생 39명을 대상으로 한 임상실험 결과에서도 학습능력이 크게 향상됨을 확인했다. 이번 자연광 조명 논문(ORIGINAL RESEARCH published: 22 February 2021 doi: 10.3389/fneur.2021.624217)은 국제학회지인 Frontiers in Neurology에 게재됐다.이정훈 서울반도체 대표이사는 “‘자연은 위대하다’라는 말과 같이 우리 인체는 지구 자전과 함께 석양 후 잠들고, 해가 뜨면 일어나 활동하는 24시간 주기의 생체 리듬을 갖고 있다”며 “서울반도체는 가시광 빛의 모든 파장을 자연이 주는 태양광과 가장 가깝게 재현하는 SunLike(썬라이크) 기술로, 동식물과 사람들이 자연 본연의 빛으로 24시간 생체 리듬에 맞게 생활하며 어린이와 학생들이 공부하고 건강을 유지토록 하는 빛을 제공하기 위해 어떤 어려운 환경에서도 30년 연구개발에 투자하며 투혼 해왔다”고 말했다. 이어 “3~4원짜리 싼 조명 패키지(PKG)가 아닌 몇 원 더 투자해 우리 아이들의 건강과 공부를 위한 프리미엄 고급 조명을 써야 할 시대가 되었고, 이 자연의 빛, 신비한 빛, 위대한 빛의 힘에 대해 이번 주부터 매주 블로그(SunLike blog)와 페이스북(violeds Technology korea)에 빛에 대해 포스팅하니 함께 빛의 여행을 즐겨보시기 바란다”라고 덧붙였다.khm@hankyung.com