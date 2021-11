K-패션 日에 알리는 ‘아보카도’ 투자 유치···“한일 간 쇼핑 문화 살릴 것”

여성 패션 크로스보더 스타트업 아보카도, 스팀·쇼피파이 파트너인 일본 데지카에서 투자 유치

[한경잡앤조이=강홍민 기자] 여성 패션 크로스보더 플랫폼 ‘니코(neaco)’를 운영하는 아보카도가 일본 전자 지급 결제 대행업체 ‘데지카’와 개인 투자자 등으로부터 투자를 유치했다.아보카도는 올 2월 설립된 스타트업으로, 같은 해 6월 니코를 일본 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에 출시해 서비스하고 있다. 니코는 국내 디자이너 브랜드를 중심으로 트렌디하고 다양한 K-패션을 일본 소비자들이 현지에서 간편하게 구매할 수 있는 플랫폼이다. 아보카도는 이번 투자 유치와 함께 데지카와 협업해 한일 브랜드의 글로벌 시장 진출을 지원하면서 소비자에게 더 안전하고 새로운 구매 경험을 제공할 예정이다.데지카는 세계 최대 게임 플랫폼 ‘스팀(Steam)’과 전자 상거래(EC) 플랫폼 ‘쇼피파이(Shopify)’에도 도입된 결제 서비스 ‘KOMOJU’를 제공하고 있으며, 데지카와 협업을 통해서 신흥 시장 진출 및 브랜드 지원 강화, 신사업 공동 개발 등을 목표로 한다. 아보카도가 목표로 하는 일본 EC의 2019년 시장 규모는 2018년보다 7.65% 증가한 약 19조4000억엔(약 200조원)으로, 특히 의류 등 물판형 판매 금액은 10조515억엔(약 105조원)으로 일본 전자 상거래 시장의 절반 이상을 차지하고 있다. 또 2019년 전자 상거래 시장 전환율은 6.76%로, 2020년 국내 온라인 쇼핑 거래액(161조원)·전환율(27.2%)과 비교할 때 앞으로 성장 가능성 역시 크다고 할 수 있다.미코시 히로야스 아보카도 대표는 13년간 한국 넵튠을 비롯해 일본의 △Game On △NHN Japan △IGNIS 등 IT 상장사에서 다양한 프로젝트의 사업 개발을 진행했다. 2015년에는 국내 게임 회사를 창업해 △냥코레인저스 △LINE대부호 △무민프렌즈 등을 개발·출시했으며, 지식 재산권(IP) 확보 및 현지 회사와 협업 구축 등 다양한 경험을 보유하고 있다.소노다 레이 이사는 일본 IT 상장사 IGNIS에서 데이팅 앱 ‘with’의 프로젝트 오너(PO) 겸 UX 디자이너를 맡아 프로젝트 개발부터 흑자 전환, 성장을 이끌어온 장본인이다. with는 일본 데이팅 앱 후발 주자로 시작했음에도 현재 연 매출 500억원 이상을 기록하고 있는 일본 3대 데이팅 앱으로 성장했다.미코시 히로야스 대표는 “코로나19로 갑자기 중단된 한일 간 쇼핑 문화를 되살리고자 니코 서비스 개발을 시작했다. 이번 투자금으로 브랜드와 소비자에게 더 나은 서비스 제공과 새로운 플랫폼 개발에 적극적으로 투자하겠다”며 “국내 판매자들에게도 아보카도의 서비스가 새로운 수익 창출과 판매 루트 개척의 선택지가 되기를 희망한다”고 말했다.khm@hankyung.com