비상교육 엘리프어학원, 2025 가을학기 맞아 특별 선물 이벤트 진행

글로벌 교육전문기업 비상교육(대표 양태회)의 에듀테크 기반 초·중등 전문 브랜드 엘리프어학원은 2025년 가을학기 시즌을 맞아 신규 회원을 위한 특별 선물 이벤트를 실시한다고 밝혔다.이번 이벤트는 8월 18일(월)부터 9월 28일(일)까지 6주간 진행되며, 기간 내 신규 회원 모두에게 ‘엘리프 매쉬 포켓 백팩’을 선물한다. 가벼운 무게와 튼튼한 소재, 넉넉한 수납공간을 갖춘 이번 백팩은 신학기를 준비하는 학습자들에게 실용성과 편의성을 동시에 제공한다.엘리프어학원은 학생 중심의 디지털 학습 시스템과 코칭 시스템을 결합한 AI 기반 양방향 에듀테크 플랫폼에 초등 교과 관련 영어 학습 콘텐츠를 접목한 미래형 에듀테크 어학원이다. 디지털 환경 교실 구현과 실시간 학습 데이터 분석을 통해 학생은 적극적인 수업 참여가 가능하고, 교사와 학생이 스마트 디바이스를 통해 실시간으로 피드백을 주고받으며 1:1 개별 맞춤 학습을 제공한다.특히, 초등 교과 지식을 주제로 한 다양한 유형의 멀티미디어 콘텐츠와 디지털 매체를 활용한 쌍방향 교실 수업을 통해 학습한 주제에 대해 자유롭게 생각하고 토론함으로써 영어 실력은 물론 영어 사고력과 표현력을 함께 향상시킬 수 있다.또한 AI 분석과 데이터 기반 리포트를 통해 학습자의 수준과 성취도를 정밀 진단하고, 맞춤형 학습 전략을 제시하는 것이 특징이다. 이를 통해 학습자는 몰입도 높은 학습이 가능하며, 학원은 운영 효율성을 극대화할 수 있다. 이러한 강점을 바탕으로 엘리프어학원은 론칭 1년 만에 50개 캠퍼스를 동시 오픈했으며, 2025년 신학기에는 전국 14개 신규 캠퍼스를 추가 오픈한 바 있다.신학기 이벤트와 함께 공식 블로그 이웃 맺기 이벤트도 진행된다. 참여자 중 100명을 추첨해 커피 쿠폰을 증정하며, 당첨자는 오는 9월 23일(화)에 블로그 댓글을 통해 확인 가능하다.비상교육 이영장 영어 CoreGroup 그룹장은 “최근 영어 교육의 핵심은 ‘개인화된 학습 경험’이다. 엘리프어학원은 AI 기술과 데이터 기반 진단으로 학습자마다 최적화된 학습 경로를 제시하고, 교사는 코칭에 집중할 수 있는 환경을 마련하기 위해 노력하고 있다”며 “이번 가을학기를 통해 학습자의 주도성을 강화하고 교사와 학부모가 모두 만족할 수 있는 엘리프어학원의 스마트 러닝시스템을 많은 학생들이 경험해보길 바란다”고 전했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com