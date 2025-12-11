남아공 Stellenbosch University 기계 및 메카트로닉스 공학과 Craig McGregor 교수와 기술협력을 위한 MOU체결을 합의했다.

PEM·AEM 수전해 기술 및 핵심 부품을 개발하는 스타트업 하이스케이프는 한-아프리카재단이 주관한 GMEP(Global Market Expansion Program)을 2025년 6월부터 11월까지 성공적으로 수행했으며, 이를 통해 해외 그린수소 시장 진출을 위한 핵심 파트너십을 구축했다.GMEP 프로그램 수행 기간 동안 하이스케이프는 아프리카 그린수소 시장 확대를 목표로 남아프리카공화국과 케냐를 직접 방문해 현지 시장 인사이트를 확보하고, 기술 협력·제품 실증·판매를 위한 핵심 파트너를 발굴했다.2025년 11월 19일에 개최된 사업 성과보고회에서는 그동안의 활동을 집약한 주요 성과들이 발표되었다. 특히, 아프리카 대륙의 그린수소 기술 개발 및 시장 진출을 위해 남아프리카공화국과 케냐의 주요 대학 및 기관, 그리고 대만의 수소기술 스타트업과 총 5건의 MOU를 체결하며 협력 기반을 마련했다.하이스케이프는 이번 파트너십을 바탕으로 아프리카 지역의 그린수소 기술 현지화와 인력 양성에 기여함과 동시에, 지속 가능한 에너지 솔루션을 제공하고자 한다. 구체적인 협력 계획은 다음과 같다.기술 실증: 재생에너지와 통합된 수소 생산·에너지 저장 기술 실증 및 시스템 파일럿 프로젝트 추진, 오프그리드 솔루션 개발: 아프리카 지역 환경에 적합한 재생에너지–배터리–수전해–연료전지 연계 독립형 에너지 공급 시스템 공동 개발 및 실증(hiPower와 협업), 인력 양성 및 연구개발 인프라 구축: 현지 학생 및 연구자를 위한 교육·훈련 프로그램 제공, 연구개발 기반 구축 지원하이스케이프는 새로운 글로벌 파트너들과의 협력을 통해 아프리카 그린수소 생태계에서 지속 가능한 에너지 솔루션을 보급하고 현지 인력 양성과 기반 인프라 조성에 적극 기여할 계획이다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com