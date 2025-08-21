젝시믹스, 대만 애슬레저 베스트 브랜드 2위 선정

- 대만 빅데이터 조사기관 발표, 요가복, 헬스복 현지 선호 브랜드로 연이어 선정

- 인플루언서 활용한 현지화 마케팅 등 주력, 확고한 입지와 높은 브랜드 신뢰도 쌓아가

- 연내 2호 매장 오픈 준비중… 거점 매장 확대를 통해 고객 접점 이어갈 예정

글로벌 애슬레저 기업 젝시믹스(XEXYMIX 대표 이수연)는 대만 애슬레저 베스트 브랜드 2위에 선정됐다고 21일 밝혔다.대만 직진출 2년 만에 쾌거다.지난달 28일 대만 인터넷 빅데이터 조사 기관 데일리뷰('DailyView網路溫度計')는 여론조사 플랫폼 KEYPO 빅데이터 키 엔진을 활용해 대만 고객들이 선호하는 요가복 브랜드 10선을 선정했다.2023년 7월 25일부터 2025년 7월 24일까지 2년간 각종 SNS와 뉴스 미디어, 블로그 및 기타 웹사이트를 바탕으로 각종 애슬레저 의류에 대한 네티즌들의 텍스트를 분석한 결과, 글로벌 브랜드들 사이에서 국내 브랜드로는 유일하게 이름을 올리며, 2위에 선정됐다.앞서 지난 2월에도 데일리뷰에서 지난해 2월부터 올해 2월까지 집계한 인지도 높은 헬스복 브랜드 순위에서도 뉴발란스에 이어 6위에 선정되는 등 현지에서의 확고한 입지와 높은 브랜드 신뢰도를 쌓아가고 있다.젝시믹스는 대만 내 스포츠 웨어에 대한 관심과 수요가 커지고 있음을 선제적으로 파악하고 지난 2021년 타이베이에 법인을 설립하고 현지 경쟁력 강화에 적극적으로 나서고 있다.각종 글로벌 스포츠 대회 스폰서십과 팝업 매장 운영 및 현지 인플루언서 등을 활용한 다양한 이벤트 등을 진행했다.올해 3월에는 대만 중부 타이중에 위치한 친메이 백화점에 첫 정식 매장을 오픈하며 대만 시장에서의 성장판 확대에 적극 나서고 있다.젝시믹스 관계자는 "대만은 유수의 패션 브랜드가 현지화 전략 등에 실패하는 등 어려움을 겪으며 철수하는 사례가 많은 국가다”라며, “젝시믹스는 수익을 만들면서 동시에 현지 시장 저변 확대에 지속적으로 노력을 해온 만큼, 곧 대만에서도 브랜드 위상을 보여줄 수 있는 큰 성과를 만들겠다”고 말했다.한편, 젝시믹스는 연내 2호 매장 오픈을 준비하며, 거점 매장을 확대, 고객 접점을 이어갈 예정이다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com