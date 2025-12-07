[인천대학교 스타트업 CEO] 적외선과 AI를 활용한 가스·화학 누출 모니터링 시스템 ‘레더왓쳐’ 개발하는 ‘프로들스튜디오’

구승범 프로들스튜디오 대표(2025년 특화역량 BI 육성지원사업 입주기업)



프로들스튜디오는 적외선과 AI를 활용한 가스·화학 누출 모니터링 시스템 ‘레더왓쳐’를 개발하는 기업이다. 구승범 대표(43)가 2024년 5월에 설립했다.“프로들스튜디오는 안전성과 효율성 향상을 추구하는 기업에 혁신적인 솔루션을 제공하는 스마트 기술 전문 기업입니다. 팀은 13년 경력의 AIoT 및 소프트웨어 전문가들과 30년 경력의 설비 전문가로 구성되어 있습니다. 창업 전부터 오랫동안 함께 프로젝트를 수행해 온 동료들과 풍부한 설비 경험을 보유한 기술 전략 이사가 함께하고 있습니다. ‘기술을 통한 자연과 인간의 상생 모델 구축’이라는 미션 아래, 산업 현장에서 진정으로 필요로 하는 제품을 만들기 위해 매일 연구하고 노력하고 있습니다. 프로들스튜디오는 생명을 지키는 기술을 바탕으로 자연과 인간이 조화롭게 공존하는 지속 가능한 미래를 만들어가고자 합니다.”대표 아이템은 탁월한 효율성을 자랑하는 최첨단 적외선 기반 24시간 AI 누출 모니터링 시스템, 레더왓처(Redder Watcher)다. 기존의 센서와 달리, 첨단 적외선 기술을 활용하여 넓은 영역에 걸쳐 미세 누출까지도 실시간으로 감지한다. 육안으로는 확인할 수 없는 숨겨진 가스 및 화학물질 누출을 조기에 발견해 산업 현장의 안전사고를 예방하고 운영 비용을 절감하는 데 기여한다. 또한 지속적인 모니터링을 통해 설비의 이상 징후를 사전에 포착해 기업이 보다 안전하고 효율적인 운영 환경을 구축할 수 있도록 지원한다.레더왓쳐의 경쟁력은 네 가지로 요약할 수 있다. 첫 번째는 기술적 차별성이다. 기존 포인트 센서는 설치 지점만 감지하지만, 적외선 카메라 기반으로 넓은 영역을 동시에 모니터링한다. 육안이나 일반 센서로는 포착하기 어려운 초기 단계의 미세 누출까지 실시간 감지가 가능하고, AI 기술을 통해 사람의 개입 없이 지속적인 감시와 즉각적인 알림이 가능하다.두번째는 경제적 이점이다. 작은 누출을 초기에 발견하여 대형 사고 예방 및 원료 손실을 최소화한다. 여러 개의 포인트 센서 대신 소수의 카메라로 광범위한 모니터링이 가능하다.세번째는 운영상 강점이다. 즉각적인 위험 감지와 알림으로 신속한 대응이 가능하고 축적된 모니터링 데이터를 통해 현장 설비 관리 최적화가 가능하다. 네번째는 팀의 전문성이다. 13년의 AIoT·소프트웨어 경력과 30년의 설비 전문 경력이 결합해 현장의 실제 니즈를 정확히 이해하고 구현한다. 이러한 경쟁력으로 안전성 향상과 비용 절감이라는 두 마리 토끼를 동시에 잡을 수 있는 솔루션을 제공한다.프로들스튜디오는 다각적인 접근을 통해 국내외 시장 개척을 진행하고 있다. 울산창조경제혁신센터와의 협력을 통해 국내 항만공사, 조선사 및 석유화학 기업들과 직접 연계하여 신뢰성 있는 채널로 시장에 접근하고 있다. 30년 경력의 사내 기술전략 담당이 보유한 산업계 인맥을 적극 활용해 주요 의사결정자들과의 직접적인 소통 채널을 확보하고 있다. 인천스타트업위크, 국제환경기술컨퍼런스, 세계해양포럼 등 다양한 전시회 부스에 참여하여 잠재 고객과의 실질적인 네트워킹을 진행하고 있다. Europort 2025에 참가하여 해외 시장 진출 가능성을 타진하고, 글로벌 파트너십 구축 기회를 모색하고 있다. 이러한 다층적 마케팅 전략을 통해 국내 시장 확보와 동시에 해외 시장 진출 기반을 마련하고 있다.프로들스튜디오는 현재까지 외부 투자를 유치하지는 않았으나, 올해 하반기부터 적극적으로 투자 유치를 위해 VC들과 미팅을 진행하고 있다. 투자유치에는 두 가지 명확한 전략적 목표가 있다. 첫번째는 신속한 해외 진출을 위해서다. 국제컨퍼런스 및 포럼 등을 통해 확인한 글로벌 시장의 가능성을 빠르게 현실화하기 위해서는 적극적인 투자가 필요하다. 해외 시장 진출을 위한 현지화, 인증 획득, 마케팅 활동 등을 가속하고자 한다. 두번째는 다양한 산업군으로의 확장을 위한 R&D가 필요하기 때문이다. 현재 항만, 조선, 석유화학 분야를 중심으로 하고 있지만, 반도체, 제약, 식품 등 다양한 산업군으로 확장하기 위해서는 각 산업의 특성에 맞는 기술 개발이 필요하다. 이러한 R&D 투자를 통해 시장 범위를 확대하고 경쟁력을 강화하고자 한다.구 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “세상은 빠르게 발전하고 있지만, 그 속도에 비례해 환경적, 경제적, 정서적, 관계적 문제들도 함께 늘어나고 있습니다. 팀원들은 각자가 쌓아온 경험과 기술로 이러한 문제들을 극복할 수 있다는 믿음을 공유하고 있었습니다. 우리에게 주어진 시간과 에너지는 한정적일지라도 우리가 가진 믿음과 상상력에는 한계가 없다는 확신이 있었습니다. 오랜 시간 함께 프로젝트를 수행하며 쌓아온 신뢰를 바탕으로 서로의 마음과 의지를 확인한 후, 바로 창업에 도전하게 되었습니다.”구 대표는 창업 초기에는 다양한 정부 지원사업을 통해 자금을 마련했다. 기후에너지환경부 주관 에코스타트업 지원사업을 통해 환경 문제 해결이라는 프로들스튜디오의 미션과 부합하는 지원을 받았다. 해양수산부·울산항만공사 주관 스마트 해상물류 창업 오디션을 통해서는 항만 및 조선 분야로의 진출 기반을 마련할 수 있었다. 이러한 정부 지원 사업들은 초기 제품 개발과 시장 검증에 필요한 자금을 확보하는 데 큰 도움이 되었다.창업 후 구 대표는 “가장 큰 보람을 느끼는 순간은 크게 두 가지다. 첫번째는 기술이 실제 가치를 창출하기 위해 노력할 때”라고 말했다. “그동안 쌓아온 기술력과 노하우가 환경과 사회를 안전하게 보호하는 데 실질적으로 기여할 수 있도록 제품을 개발하고 고도화하는 과정 자체에서 보람을 느낍니다. 매일의 연구와 개발이 언젠가 산업 현장에서 사고를 예방하고 환경을 보호하며 생명을 지키는 데 쓰일 것이라는 확신이 있을 때, '기술을 통한 자연과 인간의 상생'이라는 미션이 점점 현실에 가까워지고 있다고 생각합니다. 두번째는 시장의 긍정적인 반응과 관심받을 때입니다. 전시회나 미팅에서 수요 기업들이 우리 솔루션에 관심을 보이고 적극적으로 문의해 줄 때 큰 힘을 얻습니다. 비록 아직 본격적인 현장 설치 단계는 아니지만, 현장의 실제 니즈와 저희가 제공하는 가치가 맞닿아 있다는 것을 확인할 때마다 우리가 올바른 방향으로 나아가고 있다는 확신이 듭니다. 이러한 반응들이 팀 전체에 큰 동력이 되고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 구 대표는 “현재 개발 중인 레더왓쳐를 실증 과정을 거쳐 실제 산업 현장에 투입하는 것이 가장 우선적인 목표”라며 “국내 항만, 조선사, 석유화학 기업 등과의 협력을 통해 실제 현장에서의 성능과 효과를 검증하고, 이를 바탕으로 제품을 고도화해 나갈 것”이라고 말했다.“Europort 2025 참가 등 해외 시장 탐색을 시작으로, 산업 인프라가 빠르게 성장하고 있는 동남아 시장으로의 진출을 추진하고 있습니다. 현지 파트너십 구축과 시장 진입 전략을 수립 중입니다. 이 외에도 레더왓쳐를 통해 구축한 모니터링 플랫폼을 기반으로, 석유화학 외에도 반도체, 제약, 식품 등 다양한 산업군으로 사업 영역을 확장할 계획입니다. 각 산업의 특성에 맞는 맞춤형 솔루션을 개발하여 종합 산업 안전 모니터링 플랫폼으로 성장하고자 합니다. 이를 통해 ‘기술을 통한 자연과 인간의 상생’이라는 미션을 더 넓은 영역에서 실현해 나가겠습니다.”프로들스튜디오는 인천대학교 창업보육센터가 운영하는 특화역량 BI 육성지원사업에 뽑혔다. 특화역량 BI 육성지원사업은 대학 창업보육센터의 독창적 보육프로그램 개발·운영을 지원해 창업보육센터의 특성화를 유도하고 입주기업의 성장을 촉진하는 사업이다. 입주기업에는 사업화 지원, 멘토링 지원(팀 멘토링, 1대1 멘토링, 집중 멘토링), 역량강화 지원 등이 이뤄진다.“창업지원단의 전폭적인 지원 무엇보다 창업지원단 멤버들의 적극적인 지원과 도움이 큰 힘이 되고 있습니다. 초기 스타트업이 겪는 다양한 어려움에 대해 실질적인 조언과 지원을 아끼지 않으셨고, 언제나 따뜻한 격려로 대해주시는 점이 큰 위안이 됩니다. 치열한 스타트업 생태계 속에서 이러한 지원은 큰 힘이 되고 있습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com