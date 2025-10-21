[제주대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 중소형 리튬배터리 제품 및 충전 솔루션을 공급하는 기업 ‘배터릭스’

김윤호 배터릭스 대표



리튬배터리 가격 부담을 줄이면서 더 안전하고, 오래 사용할 수 있도록 관리 솔루션 제공

배터릭스(Batterix)는 중소형 리튬배터리 제품 및 충전 솔루션 공급하는 기업이다. 김윤호 대표(48)가 2024년 2월에 설립했다.김 대표는 2011년부터 전기버스 관련 프로젝트에 참여하면서부터 2024년 창업 전까지 13년간 리튬배터리 관련 업종에 종사해 왔고, 전기버스 배터리 부터 에너지저장장치(ESS), 산업용 차량 배터리와 전기차 폐배터리 등 다양한 리튬배터리 관련 분야의 개발 및 실증 과정을 직접 겪어 왔다.배터릭스의 대표 사업 아이템은 리튬배터리 및 충전기 제품과 배터리 관리 솔루션이다. 리튬배터리는 에너지 밀도가 높아 사이즈가 작고, 성능이 우수한 장점이 있어 우리 주변에 흔히 볼수 있는 배터리다. 반면 관리가 잘 안될 경우 배터리가 쉽게 고장 나거나 심하면 화재를 유발할 수 있다는 단점이 있다.“리튬배터리는 너무 많이 방전하거나 너무 과하게 충전하는 경우 배터리가 손상되고, 수명이 급격하게 줄어드는 특성이 있습니다. 사용 습관이나 관리 유무에 따라 배터리 수명이 두배 이상 차이가 나기도 합니다.”배터릭스는 리튬배터리 가격 부담을 줄이면서 더 안전하고, 오래 사용할 수 있도록 하는 배터리 관리 솔루션을 제공하는 것을 목표로 한다.“기존 리튬배터리 충전기 제품은 과충전이 되면 충전을 종료하는 방식이기 때문에 배터리 손상이 불가피할 뿐만 아니라 특정 셀에 부하가 가중되어 여러개의 셀중에 하나의 셀 고장으로 배터리 제품 전체를 사용하지 못하게 되는 현상이 쉽게 발생합니다. 실제로 고장이 나서 폐기되는 가전제품의 배터리를 분해해 보면 모든 셀은 정상이고, 특정 셀 한두 개만 고장이 난 경우가 대부분입니다. 고장이 날 우려가 있는 특정셀 하나만 잘 관리해 줘도 배터리 제품 전체의 수명을 연장하는 효과를 기대할 수 있습니다.”기존 리튬배터리 제품은 리튬배터리의 배터리관리장치(BMS)를 고도화하는 방식으로 안전성과 성능을 확보하고 있고, 충전기는 단순히 배터리 전압을 올려주는 개념의 아답터 방식이 대부분이다. 특히, 기존 BMS의 단순히 셀 전압만 맞춰주는 밸런싱 방식과 팩 단위 충전방식은 특정 셀에 부담이 집중될 수 있어 배터리 수명 관리에 불리한 충전 방식이기도 하다.배터릭스 리튬배터리 충전관리 솔루션은 배터리 제품의 충전 및 안전관리 기능과 함께 모니터링 기능을 충전기 제품에 탑재하여 배터리 제품의 단가를 절감하고, 이는 장기적으로 사용할수록 그 혜택이 커지게 된다. 또한, 배터리 제품을 구성하는 많은 셀을 셀 단위로 충전하고, 관리 할 수 있는 차별화된 기능을 제공하여 단 1개의 셀 고장으로 제품 전체를 폐기해야 하는 문제를 최소화할 수 있다.“단순히 셀의 과충전을 방지하는 기능에서 그치지 않고, 건강한 셀들이 상태가 안 좋은 셀의 부담을 분담하여 장기적으로는 제품 전체의 수명을 연장하는 방식을 적용하기도 하였습니다. 결과적으로 배터릭스는 리튬배터리를 기존 제품들보다 더 안전하고, 더 오래 사용할 수 있는 리튬배터리 제품 및 관리 솔루션을 제공합니다.”김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “리튬배터리 관련 업종에 종사하면서 기존의 폐기되는 배터리의 대부분이 단 1개의 셀 문제인데 1개의 문제 있는 셀을 골라내는 비용이 더 크다는 이유로 배터리팩 전체를 폐기하는 현실을 보고 버려지는 정상 배터리셀들이 곧 기회라는 생각에 창업을 결심하게 되었습니다.”창업 후 김 대표는 “주변에서 쉽게 버려지는 수많은 리튬배터리 제품들이 환경 관련 문제를 제외하더라도 얼마나 큰 경제적 가치와 기회비용을 포기하고 있는가에 대한 아쉬움과 함께 이제 이 문제를 해결하는 데 이바지하고 있다는 데서 보람을 느낄 수 있었다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “예비창업 패키지를 통해 개발된 배터리 제품과 초기창업 패키지를 통해 개발 예정”이라며 “충전기를 충분히 테스트하고 검증해서 내년 초에는 제품화하는 것이 목표”라고 말했다.“베트남 해외 진출 계획이 있어 이를 염두에 두고, 베트남 현지 수요나 요구사항을 사전에 파악하여 제품화 과정에 반영할 계획입니다.”배터릭스는 올해 제주대학교가 운영하는 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com