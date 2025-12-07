[2025 서울대학교기술지주 스타트업 CEO] 대형 언어 모델(LLM)을 활용한 자동화된 고객 응대 시스템을 개발하는 ‘도슨티’

이일구 도슨티 대표(2025 동부권 경기창업혁신공간 오픈그라운드 참여기업)



“deepreview ai가 쇼핑몰 리뷰와 가격을 모니터링하고, docenty ai 에서 콘텐츠로 만들어서 콘텐츠 마케팅 자동화를 실현합니다. 그래서, 챗지피티가 상품을 추천하도록 LLM SEO를 제공하고 있습니다. LG전자 유통사 4개(노트북 전문점)에서 19개(가전, B2B 시스템 에어컨 등)로 서비스를 확장하였습니다.”도슨티는 대형 언어 모델(LLM)을 활용한 자동화된 고객 응대 시스템을 개발하는 스타트업이다. 이일구 대표가 2023년 11월에 설립했다.“AI가 단순 답변뿐만 아니라, 실제 업무 처리를 해냅니다. ‘결제 취소해 주세요’ 같은 민원 처리 자동화가 가능합니다. 무인 매장 프랜차이즈 본사에서도 사용합니다. 기업용 제품부터 건설, 에너지, 금융에서 확장. 호반 건설, 청라에너지, DB증권 등 다양한 곳에서 활용이 됩니다.”이 대표는 한국 KIST에서 로봇 언어를 만드는 연구를 하고, 2개 회사에서 병역특례를 했다. 이후 일본 라인에서 5년 간 SW, ML 엔지니어로 근무했으며, 일본 컨설팅 회사에서 데이터 사이언스 부서를 설립하여 사업화하고 확장했다.미국 텍사스 주립대에서 연구원 생활을 했고, 미국 본사 테크 스타트업 창업 멤버나 기술 임원을 여러 번 맡았다. 2023년에는 LLM으로 혁신을 만들고자 도슨티를 창업했다.이 대표는 “도슨티는 LLM을 활용해서 대화형 인터페이스로 세상 모든 서비스에 혁신을 만들고자 시작했다”며 “먼저 이커머스와 기업 내부 업무 자동화에 중점을 두고 있다. 커머스 고객 상담을 자동화하고, 기업 사내 자료 검색을 대화형으로 편리하게 자동화한다”고 말했다.“도슨티는 기업 운영자가 이미 보유하고 있던 자체 자료를 활용해서 맞춤 AI를 쉽게 만들고, 상담, 업무 자동화 용도로 사용할 수 있는 B2B SaaS입니다. 커머스 고객 상담용, 기업 내부 자료 검색•업무 처리용 2개 상품이 있습니다. 커머스 업계에서는 고객 상담 업무를 자동화합니다. 심야, 휴일 고객 문의에 대해서도 대기 시간 없이 AI 가 즉시 답변해 주고, 후속 업무 처리까지 자동화합니다. 일반 기업에서는 임직원들이 현장에서 필요한 자료를 자연어로 쉽게 즉시 찾을 수 있어서 편리합니다. 보고서 자동 작성 등 업무 처리를 대신합니다. 특히 현장이 다양하고 많으면서, 규칙들이 많은 보험, 건설, 금융 등 업계에서 유용합니다.”이 대표는 “AI를 모르는 사람들도 도슨티를 이용하면, 맞춤 AI를 쉽게 만들 수 있고, 사업에 적용해서 AX를 실현할 수 있다”고 강조했다.“비전문가도 AI 대화 로직을 쉽게 조작할 수 있고, 도슨티 AI 전문가들이 원격으로 지원합니다. 그래서 사업에 더욱 유용하게 활용할 수 있는 AI를 만들어낼 수 있습니다. 커머스에서는 자체적으로 쓰고 있던 상품 안내 문서를 쉽게 학습시킬 수 있고, 운영자가 쉽게 변형해서 AI 답변이 달라지게 조정할 수 있습니다. 기업용 자료 검색 AI는 표, 그림을 자동으로 인식하고, 해당 표, 그림에 대한 속성을 기업 내 도메인 전문가들이 세팅하고 조작할 수 있어서 AI 품질이 지속해서 좋아집니다. 다양한 산업의 인터페이스를 AI 적용한 대화형 인터페이스로 바꾸는 것만으로도 업무 효율화, 자동화를 해내고, 혁신을 만들 수 있습니다.”도슨티는 2023년 하반기 Primer batch 23기와 시드팁스에 선정 됐으며, 2024년 5월 카이스트청년창업투자지주 시드 투자를 유치했으며, 신보 네스트 프로그램, 11월 팁스 정부지원사업에 뽑혔다.“2025년 말까지 실적을 내서, 2026년 초에 투자 유치를 희망합니다. 일본, 미국에서도 투자 유치 활동을 합니다.”앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “일본 매출을 만들고 일본 시장에서 한국보다 더 큰 매출을 만들 것”이라며 “커머스, 건설, 보험, 법률 등 몇 개 업계에서 AI에서 도슨티를 1등 브랜드로 확립하고 해외에서도 존재감 만들 것”이라고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com