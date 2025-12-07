[인천대학교 스타트업 CEO] 산업용 IoT용 통신장비 전문기업 ‘딘스플러스’

진종섭 딘스플러스 대표(2025년 특화역량 BI 육성지원사업 입주기업)



딘스플러스(DINSS PLUS)는 산업용 IoT용 통신장비 전문 기업으로, 현재는 AI 사회 진입의 핵심 인프라인 데이터 수집 및 통신 기반 기술에 집중하고 있다. 진종섭 대표(56)가 2019년 9월에 설립했다.“딘스플러스는 각종 센서에서 생성되는 데이터를 효율적으로 수집·전송할 수 있도록 설계된 저전력·장거리 무선 게이트웨이 플랫폼 ‘uCenter-M19’을 자체 개발해 공급하고 있습니다. 단순한 하드웨어 제조를 넘어 데이터가 AI로 연결되는 통신의 ‘입구’ 역할을 수행하고자 합니다.”대표 아이템은 산업용 IoT 게이트웨이 및 센서 네트워크 시스템이다. ‘uCenter-M19’ 시리즈는 LoRa WAN, Wi-Fi, GPS, LTE, 이음5G 기능을 통합한다. ‘AIGIS’ 센서 디바이스의 핵심인 전원 공급을 위한 MPPT/BMS 기능을 하나로 통합한 올인원 하드웨어 플랫폼이다. 지하 배관 누수 감지, 구조물 균열 모니터링, 건설 현장 안전관리, 긴급 호출 장치 등 다양한 산업현장에 적용되고 있다.“AI 기반 의사결정이 가능해지려면 우선 정확한 데이터가 수집되는 통신 인프라가 필요합니다. 딘스플러스의 제품은 그 기초가 되는 데이터 전송 허브, 즉 AI 시대의 신경망 말단부 역할을 합니다.”딘스플러스의 경쟁력은 현장 중심의 기술 융합력과 완전한 내부 설계 역량이다. 딘스플러스는 기계·전자·소프트웨어 전 과정의 70%를 사내에서 수행하며, 특히 저전력·고내구성의 IoT 통신장비를 직접 회로 설계, 펌웨어 개발, 기구 설계, 품질시험까지 일괄 수행한다. 이를 통해 제품개발과 양산 간의 리드타임을 획기적으로 단축하고, 고객 맞춤형 통신 환경에 즉시 대응할 수 있는 모듈화·통합화된 설계 체계를 구축했다.딘스플러스는 해외 전략 국가 중심의 기술협력 모델을 통해 시장을 개척하고 있다. 인도, 베트남, 이스라엘 등 글로벌 파트너들과 공동개발(LOI 기반 협력) 형태로 센서 네트워크 및 데이터 통신 인프라 구축 사업을 진행 중이다.“최근 인천광역시 ‘2025년 중소기업 기술 교류 인프라 구축 지원사업’ 중 베트남 기술 교류에 참여했습니다. 이를 계기로 현지 스마트 테크 기업 및 공공기관과 AI 데이터 수집망 구축 프로젝트 협력을 논의하고 있습니다.”진 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “AI 시대의 본질은 ‘데이터’에 있습니다. ‘데이터는 공기처럼 흐를 수 있어야 한다’는 철학으로 통신의 물리적 기반을 혁신하고자 딘스플러스를 설립했습니다. 초기 자금은 본인 출자금, 인천중장년기술창업센터, 인천대학교창업지원단, 창업진흥원, 인천테크노파크, 정부 R&D 사업 등의 사업화 지원을 통해 마련했습니다.”창업 후 진 대표는 “우리가 개발한 게이트웨이 및 센서 디바이스가 실제 산업 현장에서 데이터를 안정적으로 전송하고, 그 데이터가 AI 분석으로 이어지는 전 과정을 볼 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “보이지 않지만 AI가 의존하는 필수 장비라는 점에서 기술적 자부심이 크다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 진 대표는 “우리는 2026년까지 수출 비중 70% 달성, AI 연동형 IoT 게이트웨이 상용화, 베트남 현지사업을 위한 법인 설립 및 국내 양산라인 구축을 목표로 하고 있다”며 “장기적으로는 ‘AI 기반 전술·산업 통합 통신 플랫폼 기업’으로 성장하는 것이 우리의 비전”이라고 말했다.딘스플러스는 인천대학교 창업보육센터가 운영하는 특화역량 BI 육성지원사업에 뽑혔다. 특화역량 BI 육성지원사업은 대학 창업보육센터의 독창적 보육프로그램 개발·운영을 지원해 창업보육센터의 특성화를 유도하고 입주기업의 성장을 촉진하는 사업이다. 입주기업에는 사업화 지원, 멘토링 지원(팀 멘토링, 1대1 멘토링, 집중 멘토링), 역량강화 지원 등이 이뤄진다.“인천대학교 창업지원단의 사업화 지원은 실제 제품 개발과 시장개척에 큰 도움이 되었습니다. 특히 시제품 제작비와 경영, 관리, 시장개척 등 각종 컨설팅 지원을 통해 우리의 uCenter-M19 산업용 게이트웨이가 상용화 단계로 진입할 수 있었습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com