데이원컴퍼니 패스트캠퍼스, 커널 아카데미 'Physical AI Forum 2025' 성료

성인 교육 콘텐츠 기업 데이원컴퍼니(대표 이강민)의 실무 교육 브랜드 패스트캠퍼스가 운영하는 IT 전문 교육 브랜드 커널 아카데미(Kernel Academy)는 지난 11월 28일 'Physical AI(피지컬 AI)'를 주제로 한 IT 컨퍼런스 'Physical AI Forum 2025'를 성공적으로 개최했다고 밝혔다.이번 포럼에는 나영돈 전 고용노동부 고용정책실장(현 서울과학기술대학교 특임교수)이 공식 참석해 한국 고용·교육 정책 관점에서 Physical AI 시대의 인재 양성 방향을 제언했다.나 전 실장은 ▲AI·로봇 융합 시대의 국가 인재 전략 ▲직업훈련 체계 혁신 방향 ▲산업 현장에서 요구되는 새로운 직무 구조 등을 주제로 강연을 진행하며 "Physical AI 분야에서 커널 아카데미가 시도하는 실무·현장 중심 교육 모델은 국내 AI 인재 생태계의 질적 전환에 중요한 의미를 가진다"고 평가했다.포럼에서는 KAIST와 서울대학교의 Physical AI 관련 연구진, LG를 비롯한 로보틱스 분야 기업 관계자들이 한자리에 모여 피지컬 AI의 성장 가능성과 현재 한계를 두고 심도 있는 논의를 이어갔다. 연구실의 최신 성과부터 산업 현장에서의 실제 적용 사례, 향후 비즈니스 기회에 이르기까지 물리적 공간과 AI 기술이 만나는 접점 전반을 폭넓게 조망했다.커널 아카데미 관계자는 "AI가 더 이상 화면 속에만 머무르지 않고 로봇, 디바이스, 공간, 제조라인 등 물리적 세계로 빠르게 확장되고 있다"며 "이번 포럼은 국가 인재 양성 전략과 민간 교육 모델이 함께 물리적 AI 시대의 성장축을 구축하는 첫 출발점이 될 것"이라고 말했다.한편 커널 아카데미는 매월 IT·AI·데이터 분야를 아우르는 AI 포럼 시리즈를 운영하며 개발자뿐 아니라 기획·디자인·마케팅 등 다양한 직군을 위한 실무 중심 인사이트를 제공하고 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com