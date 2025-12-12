박은영 셰프, 닥스메디 2X 치약 ‘왓츠인마이백’ 소개

흑백요리사에 출연 '중식 여신'으로 유명한 스타 셰프 박은영은 '왓츠인마이백' 프로그램에서 마이크로바이옴 기반 생활의학 전문기업 ‘닥스메디’ 대표 치약 2X를 소개했다.이 프로그램에서 박은영 셰프는 "직업 특성상 요리의 간과 맛을 계속 확인하기에 미각을 예민하게 유지하는 것이 중요하다"며 "구강 건강 관리 역시 중요해, 구강 건강에도 좋으면서 미각에도 영향을 미치지 않는 치약을 찾게 됐다"고 밝혔다.박은영 셰프는 양치를 직접 시연하고 양치 직후 사과를 먹는 모습도 선보였다. 시연하며 양치하고 건조함, 텁텁함이 없이 개운해 시식에 문제가 없는 모습을 보여줬다.닥스메디 2X 잇몸케어 치약은 합성계면활성제 대신 자연유래 계면활성제를 사용하고, 불필요한 첨가물도 들어 있지 않아서 양치 후에도 원 음식의 맛을 그대로 느낄 수 있으며, 프로폴리스, 커큐민 등을 함유하여 구강 내 항균작용을 도와서 잇몸 건강 관리에 탁월하다고 알려져 있다.닥스메디 관계자는 "시린이 치약, 임산부치약, 어린이치약, 유산균 무불소 치약, 무알코올 가글의 라인업에 새롭게 출시한 구강유산균 제품까지 구강 관리 종합 솔루션을 지속적으로 선보일 예정"이라고 밝혔다.'왓츠인마이백' 박은영 셰프 편에 소개된, 닥스메디 2X 치약은 국내 최대 헬스&뷰티 스토어 CJ 올리브영에 공식 입점, 전국 각지 올리브영 매장과 닥스메디 온라인스토어에서 만나볼 수 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com