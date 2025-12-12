플릿 이심, 겨울 여행객 위한 '최대 15% 할인' 시즌 프로모션 오픈

글로벌 eSIM 서비스 플릿 이심(flit eSIM)이 전 세계 데이터 플랜을 최대 15%까지 할인하는 겨울 시즌 프로모션을 진행한다. 일본·동남아·미국·유럽 등 주요 여행지는 물론, 출장·레이오버 목적지까지 포함한 전 국가 대상 할인이다.연말·연초 항공 수요가 빠르게 회복되면서 해외여행뿐 아니라 항공업 종사자의 해외 체류도 늘고 있다. 이에 플릿은 사용자 부담을 낮추고 안정적인 데이터 경험을 제공하기 위해 기본 15% 할인, 복수 구매 시 최대 5% 추가 할인, 결제 금액의 2% 포인트 적립 등 최대 22%의 혜택을 구성했다. 친구 초대 시 추천인에게는 500포인트, 신규 가입자에게는 5,000원 쿠폰을 제공해 여행 준비 과정의 실질적인 비용 절감 효과도 더했다.특히 항공 승무원 전용 요금제 '플릿 스카이크루(flit SKYCREW)'의 성장세가 눈에 띈다. 지난 8월 론칭 이후 승무원 커뮤니티를 중심으로 이용자가 꾸준히 증가하고 있으며, 현지 도착 즉시 연결되는 점, 승무원 일정에 맞춰 구성된 플랜 구조 등이 높은 호응을 얻고 있다.플릿 관계자는 "겨울은 장거리 여행 수요와 항공업계 이동이 모두 증가하는 시기"라며 "누구나 부담 없이 데이터 연결을 유지할 수 있도록 가격 혜택과 편의성을 강화했다. 이번 시즌 프로모션이 연휴·출장·레이오버 등 다양한 목적의 고객들에게 도움이 되길 바란다"고 말했다.모바일 앱을 기반으로 다양한 eSIM 요금제를 제공하는 플릿은 유심 교체 없이 즉시 개통할 수 있는 간편성을 앞세워 사용자층을 빠르게 넓혀가고 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com