[한국수자원공사 2025년 창업도약패키지 선정기업] 실생활에 적용 가능한 AI 솔루션을 개발하는 스타트업 ‘새론솔루션’

새론솔루션은 서울시립대학교 기술지주 자회사로 인공지능 기술 기반 소프트웨어 개발 전문 기업이다. 대한민국 최고의 데이터 전문가들이 산학협력을 통해 다년간 축적한 노하우를 바탕으로 실생활에 적용 가능한 AI 솔루션을 개발하고 있다. 송민규 대표(46)가 2021년 6월에 설립했다.“단순히 기술을 개발하는 것을 넘어, 그 기술이 실제 현장에서 어떻게 가치를 창출 할 수 있는지에 집중하고 있습니다. 해양, 농업, 건설 등 다양한 산업 분야의 현실적인 문제를 AI 기술로 해결하는 것이 사명입니다.”대표 아이템은 크게 세 가지 영역으로 구성되어 있다. 첫째, 예측 기술이다. CNN, RNN, LSTM 등 딥러닝 알고리즘을 활용하여 과거 데이터를 학습하고 미래 시나리오를 예측한다. 이를 통해 농업용 저수지의 저수량 예측, 기상 패턴 분석 등을 수행한다.둘째, 이미지 분석 기술이다. Faster R-CNN, YOLO, U-Net 등의 첨단 기법을 사용하여 특정 도메인에서 객체를 탐지하고 이상 행동을 포착한다. 해상의 선박 추적, 건설현장의 안전 모니터링 등에 적용된다.셋째, 텍스트 마이닝 기술이다. 문서나 웹페이지의 단어 분석을 통해 잠재된 토픽을 추출하고 주제를 추론한다. 건설사고 사례 분석, 키워드 기반 정보 제공 등에 활용된다.이러한 기술을 바탕으로 해상교통 안전관리 시스템(미식별 선박 추출 및 해상 안전 위협 요인 관리), 스마트 수자원 관리 시스템 (AI 기반 저수지 저수량 예측 및 농업용수 효율적 공급), 건설현장 안전 시스템( 사고 사례 데이터 분석을 통한 예방적 안전정보 제공)을 제공하고 있다.새론솔루션의 경쟁력은 ‘산학협력 기반의 검증된 기술력’이다. “서울시립대학교 기술지주 자회사로서 대학의 연구 역량과 실무 경험이 결합해 있습니다. 학계에서 검증된 최신 AI 알고리즘을 실제 산업 현장에 적용할 수 있는 노하우를 보유하고 있습니다. 두 번째 경쟁력은 '특화된 도메인 전문성'입니다. 범용 AI가 아닌, 해양 안전, 수자원 관리, 건설안전 등 특정 분야에 최적화된 솔루션을 제공합니다. 각 산업의 특수성을 깊이 이해하고 있어, 단순한 기술 제공이 아닌 실질적인 문제 해결이 가능하다. 세 번째는 '빠른 기술 검증과 실행력'입니다. 설립 3년 만에 벤처기업 인증, T-4 기술등급, 기업부설연구소 설립, 정부 지원사업 선정 등 다양한 성과를 이뤘습니다. 이는 새론솔루션 기술의 우수성이 시장에서 입증되었음을 의미합니다. 마지막으로 '실제 구축 경험과 레퍼런스'입니다. 이미 다수의 기업과 기관에 AI 시스템을 구축한 실적이 있으며, 데이터바우처 및 AI바우처 공급기업으로서 다양한 수요기업과 협력하고 있습니다.”새론솔루션은 다층적인 판로 개척 전략을 실행하고 있다. 데이터바우처, AI바우처 공급기업으로 지정되어 정부 지원을 받는 수요 기업들과 자연스럽게 연결되고 있다. 이를 통해 초기 진입 장벽을 낮추고 레퍼런스를 확보하고 있다. 그리고 서울시립대학교와의 긴밀한 협력관계를 통해 학계 및 연구 기관과의 네트워크를 활용하고 있다. 연구과제 참여, 공동연구 등을 통해 기술력을 인정받고 고객사를 확보한다. 더불어 해양경찰청, 한국농어촌공사, 한국수자원공사, 건설업체 등 타겟 고객군을 명확히 하여 직접 솔루션을 제안하고 있다. 특히 AI 저수지 물관리 시스템, AI 해상교통관제 시스템 등 공공 인프라와 관련된 분야에서 적극적으로 사업 기회를 탐색하고 있다. 특허 등록, 기술 인증, 우수 과제 선정 등의 성과를 적극적으로 홍보해 기술 신뢰도를 높이고 있다.새론솔루션은 현재까지는 정부 지원사업과 자체 사업 수익을 중심으로 안정적인 성장을 이어가고 있다. 향후 사업 확장과 기술 고도화를 위해 시드 및 시리즈 A 투자 유치를 검토하고 있다. 이 대표는 “핵심 AI 모델의 고도화 및 정확도 향상을 위한 R&D 강화,추가 도메인(스마트시티, 환경관리 등)으로의 사업 확장, 우수 AI 인재 확보 및 연구인력 확충, 클라우드 기반 SaaS 플랫폼 구축에 투자할 계획”이라고 말했다. 덧붙여 “투자사 선정 시에는 단순한 자금 제공을 넘어, 공공시장 진출 경험이 있거나 B2B 네트워크가 풍부한 전략적 투자자(Strategic Investor)를 먼저 고려할 계획”이라고 말했다.이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “약 20년간 공공 분야 자동제어시스템을 설계 및 구축하면서, 앞으로 이 분야에 AI 기술이 접목되면 좀 더 우수한 서비스가 될 것이라고 판단해 창업을 결심하게 되었습니다. 우리 회사가 창업할 당시는 특히 해양, 농업, 전기, 수도, 도로 등 공공 산업 분야에서 AI 기술의 필요성은 있었지만, 실제 적용 사례는 매우 부족했습니다. 2022년 해양경찰청과 협력 프로젝트에서 AI 기반 선박 추적 시스템을 개발하면서, 이 기술이 실제 현장에서 얼마나 큰 가치를 창출할 수 있는지 직접 확인할 수 있었습니다. 또한 서울시립대학교 기술지주회사의 자회사 설립 제안도 큰 동력이 되었습니다. 대학의 기술과 연구 인력을 활용할 수 있다는 점이 큰 장점이었습니다. 초기 자금은 에코스타트업 지원사업 선정을 통한 정부 지원금과 서울시립대학교 기술지주의 투자로 마련했습니다. 이후 데이터바우처, AI바우처 사업, 환경 분야 공공사업 등을 통해 안정적인 수익 기반을 확보하며 성장하고 있습니다.”창업 후 이 대표는 “가장 큰 보람은 '우리의 기술이 실제로 사람들의 안전과 생활을 개선한다'는 점”이라며 “해상에서 미식별 선박을 추적하여 불법 조업이나 안전사고를 예방하고, 농업용수를 효율적으로 관리하여 가뭄 피해를 줄이며, 건설 현장에서 사고를 예방하는 등 우리의 솔루션이 실제 현장에서 작동하는 모습을 볼 때 큰 성취감을 느낀다”고 말했다.“고객사로부터 받는 긍정적인 피드백도 큰 동력이 됩니다. ‘이 시스템 덕분에 업무 효율이 30% 향상되었다’, ‘기존에는 불가능했던 예측이 가능해졌다’는 이야기를 들을 때, 창업의 목적을 달성하고 있다는 확신이 듭니다. 팀원들의 성장을 지켜보는 것도 큰 보람입니다. 함께 문제를 해결하고 새로운 기술을 학습하며 프로젝트를 성공적으로 완수했을 때 팀원들의 밝은 표정을 보면 지도자로서 책임감과 자부심을 느낍니다. 그리고 정부와 학계로부터 받는 인정도 의미가 큽니다. 벤처기업 인증, 기술등급 T-4, 에코스타트업 최우수 과제 선정 등은 우리가 올바른 방향으로 가고 있다는 객관적인 증거입니다.”앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “새론솔루션의 비전은 ‘AI 기술로 공공 산업 분야의 디지털 전환을 선도하는 기업’이 되는 것”이라고 말했다.“단기 목표는 기존 3대 솔루션(Ship, Water, Safety)의 고도화 및 시장 점유율 확대, 추가 레퍼런스 확보를 통한 공공시장 입지 강화, 연구인력 확충 및 기업부설연구소 역량 강화, 추가 특허 출원 및 기술 인증 취득입니다. 중기 목표는 스마트시티, 환경 관리, 제조업 등 신규 도메인으로 사업 확장, 클라우드 기반 SaaS 플랫폼 출시로 중소기업 시장 진출, 해외 시장 진출 준비(동남아시아 스마트시티 프로젝트 참여), 시리즈 A 투자 유치를 통한 조직 확대 및 R&D 강화입니다. 장기 비전은 AI 기반 산업 솔루션 분야 대한민국 대표 기업으로 성장, 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 AI 플랫폼 기업으로 도약, IPO를 통한 기업 가치 극대화 및 지속 가능한 성장 기반을 마련하는 것입니다. 특히 기후변화, 안전사고 증가 등 사회적 과제 해결에 AI 기술로 기여하며, 기술이 사회에 긍정적인 영향을 미치는 기업으로 자리매김하고자 합니다.”새론솔루션은 한국수자원공사가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com