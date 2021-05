우리은행, '투 체어스' 자산관리 서비스 체험 이벤트

우리은행이 비대면 예적금, 펀드 가입고객을 대상으로 '우리은행 펜트하우스 TWO CHAIRS(투 체어스)로 초대합니다' 이벤트를 6월 11일까지 실시한다.우리은행 프라이빗뱅킹 브랜드인 TWO CHAIRS는 반기 금융수신 평잔 1억 이상이면 선정되며 세무, 부동산, 자산관리 전문가의 고객 맞춤형 자문서비스가 제공된다. 더불어 ▲전용상담 공간 제공, ▲해외 유학 ․ 이주 상담서비스, ▲대여금고 무료 사용 등 다양한 혜택을 선정일로부터 6개월 동안 제공한다.또 4월말 기준 금융수신 잔액 1억원 미만 고객이 인터넷뱅킹 또는 모바일뱅킹 앱 '우리WON뱅킹'에서 예적금, 펀드를 가입하고 6월 30일까지 금융수신 1억원 이상 유지하면 추첨을 통해 신세계 모바일 상품권(3만원권)을 1천명에게 제공한다.자세한 이벤트 내용은 우리은행 홈페이지 또는 우리WON뱅킹 이벤트 페이지를 통해서도 확인 가능하다.우리은행 관계자는 "비대면으로 예적금과 펀드를 가입하는 우량고객들이 당행의 고품격 프라이빗뱅킹 서비스인 TWO CHAIRS를 경험해 볼 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 TWO CHAIRS 고객을 위한 온라인 세미나와 콘텐츠를 우리WON뱅킹을 통해 제공함은 물론, 고품격 자산관리 서비스를 지속적으로 제공해 나갈 것"이라고 밝혔다.공인호 기자 ball@hankyung.com