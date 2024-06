세계 곳곳에서 경이로운 순간을 경험할 이벤트.

<놀랄 만한 시작, 티파니의 역사> 전시 공간. 찰스 루이스 티파니부터 초대 수석 보석학자인 조지 프레드릭 쿤츠 등 현재까지 티파니의 여정을 만날 수 있다. ©Tiffany&Co.

전시의 대미를 장식한 티파니 옐로 다이아몬드 브로치. 쟌 슐럼버제의 버드 온 어 락 브로치에서 영감을 받은 작품으로 제작에만 2000시간 이상 걸렸다. ©Tiffany&Co.

<스타링- 피에르 폴랑> 전시 © Paulin, Paulin, Paulin

베네치아 전통 유리공예 예술에 경의를 표하는 두 번째 유리 방. 섬세하게 제작된 거울과 반복적인 샹들리에가 연속적으로 펼쳐져 있다. ©Dolce & Gabbana

프라다 아오야마 도쿄의 <미란다 줄라이: F.A.M.I.L.Y. (Miranda July: F.A.M.I.L.Y.)> 전시 전경 ©Valentina Sommariva

김신욱 작가의 전시 포스터 ©Shinwook Kim, 라이카 카메라 코리아