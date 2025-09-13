앤서스랩, ‘대한민국 일자리 으뜸기업’ 2년 연속 선정

글로벌 iGaming 기업 앤서스랩코리아(NSUSLAB KOREA, 이하 앤서스랩)가 고용노동부 주관 '2025년 대한민국 일자리 으뜸기업'에 2년 연속 선정되었다고 11일 밝혔다.'대한민국 일자리 으뜸기업'은 양질의 일자리 창출과 근로 환경 개선에 앞장선 민간기업을 격려하기 위한 제도로, 매년 100개의 기업이 선정된다. 선정된 기업에게는 대통령 인증패와 고용노동부 장관상이 수여된다.앤서스랩은 2024년에 이어 2025년에도 2년 연속 선정되면서, 양질의 일자리 창출과 우수한 근로환경 제공 기업임을 다시 한번 입증했다. 특히 올해는 AI 기술 발전에 발맞춰 구성원들의 AI 역량 강화를 적극적으로 지원하고 있는 점을 높게 평가받았다.앤서스랩은 캐나다 토론토에 본사를 두고 전 세계 700명 이상의 구성원들이 함께 일하고 있는 NSUS 그룹의 핵심 개발 스튜디오로, 그룹의 가장 핵심적인 역할을 담당하고 있다.2024년에는 전 세계에서 가장 권위 있는 포커 토너먼트 시리즈인 WSOP(World Series of Poker) 브랜드를 인수하며 글로벌 리더십을 더욱 공고히 했다. WSOP는 1970년부터 이어져 온 세계 최고 수준의 포커 대회로, NSUS 그룹은 해당 브랜드의 공식 소유사이자 운영 주체로 자리매김했다.앤서스랩은 능력 중심의 공정채용을 기반으로 한 지속적인 채용 확대와 함께 성과 중심의 업계 최고 수준의 보상제도를 운영하고 있다.특히 앤서스랩은 구성원들의 AI 역량 강화를 위한 다양한 프로그램을 운영하고 있다. 최신 AI 기술 교육과 실무 적용을 위한 세미나, AI 도구 활용 워크숍 등을 정기적으로 개최하며, 구성원들이 변화하는 기술 환경에 능동적으로 대응할 수 있도록 지원하고 있다. AI 관련 외부 교육 과정 참가 등 역량 개발도 적극 장려하며 이에 대한 비용을 연 200만원 지원하고 있다.또한 연 250만원의 복지포인트 제공을 비롯해 연 100만원 상당의 건강검진 지원(본인과 가족 1인 또는 최대 가족 2인), 도서 구입비 무제한 지원 등 업계 최고 수준의 차별화된 복리후생 프로그램을 통해 구성원들의 업무 몰입과 활기찬 근무 환경을 조성하고 있다.앤서스랩 관계자는 "2년 연속 일자리 으뜸기업으로 선정된 것은 우리의 인재 중심 경영철학과 지속적인 투자가 인정받은 결과"라며, "특히 AI 시대에 맞춰 구성원들의 역량을 지속적으로 강화하고, 앞으로도 지속 가능한 양질의 일자리 창출과 함께 일하기 좋은 기업 문화를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.일자리 으뜸기업으로 선정된 앤서스랩은 인증일로부터 3년간 유효한 인증을 받게 되며, 정부의 각종 사업 참여 시 우대 혜택과 금융 지원 등의 혜택을 받을 수 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com