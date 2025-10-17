전주 대방디엠시티 상업시설. 대방건설 제공

전주혁신도시 중심사거리에 위치한 ‘전주 대방디엠시티 상업시설’이 1,600여 세대의 고정수요와 풍부한 생활 인프라, 다양한 집객시설을 갖춘 복합상가로서 주목받고 있다.해당 상업시설은 아파트 494세대, 오피스텔 1,144실 등 총 1,638세대 규모의 고정 배후수요를 기반으로, 메가박스 전주혁신점, 키즈카페(키즈다쿵2), 연두테니스, 병원, 볼링장, 카페, 롯데슈퍼 등 다양한 업종이 입점한 스트리트형 복합상업시설이다.현재 상가는 전주 기지제 수변공원, 전주수목원, 전주월드컵경기장 등 주요 관광지와 인접해 지역 방문객의 유입이 활발하며, 국민연금공단, 농촌진흥청, 한국전기안전공사 전기안전연구원, LX한국국토정보공사 본사 등 인근 공공기관 종사자 수요를 동시에 흡수할 수 있는 입지를 갖췄다.상업시설 내 업종은 문화·교육·의료·편의 중심으로 다양하게 구성돼 있으며, 특히 메가박스와 키즈카페를 중심으로 가족 단위 방문객의 체류형 소비를 유도하는 구조를 갖췄다. 충분한 전용 주차공간(512대 규모) 확보로 차량 방문객의 접근성도 높다.현재 해당 상가는 신규 임차인을 대상으로 임대료 인하 및 장기 렌트프리 등 한시적 혜택을 제공 중이다. 입점 업종은 무인점포, 소형 F&B, 유아 간식, 실내체험형 매장, 학원 등 실수요 기반 업종 중심으로 구성될 전망이다.‘전주혁신도시 대방디엠시티 상업시설’은 대방건설이 시공했으며, 상업시설 내 홍보관에서 입점 상담이 가능하다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com