더이노베이션랩, 2026 트렌드 반영 'Next BM 200' 오픈
더이노베이션랩 주식회사(대표 조용호)는 2026년 트렌드를 반영한 5,000여 개의 신규 사업 아이디어를 제공하는 플랫폼 ‘Next BM 200’ 홈페이지를 정식 오픈했다고 밝혔다.

‘Next BM 200’은 구글에서 정보를 찾듯, 비즈니스 아이디어를 검색할 수 있는 서비스다. 사용자가 '고령화 사회에 맞는 헬스케어'나 'AI 기반 농업 서비스'처럼 평소 생각하던 키워드나 문장을 입력하면, 플랫폼이 2026년 트렌드에 딱 맞는 구체적인 사업 모델을 찾아준다.
이미 성공한 과거 사례를 보여주는 것이 아니라, 다가올 미래 트렌드 데이터를 분석해 새롭게 만들어진 비즈니스 모델을 제안한다. 이를 통해 사용자는 곧바로 사업성 검토 단계로 진입할 수 있어 기획 시간을 평균 80% 이상 아낄 수 있다.

주요 기능으로는 ▲자연어 기반 BM 검색 ▲25개 산업별 미래 아이디어 리스트 ▲트렌드-아이디어 매칭 리포트 등이 있으며, 매주 ‘위클리 BM’을 통해 최신 사업 소식을 받아볼 수 있다.

더이노베이션랩 관계자는 "많은 예비 창업가와 실무자들이 ‘아이디어 고갈’로 힘들어한다"며 "Next BM 200은 막연했던 트렌드를 ‘돈이 되는 비즈니스’로 바꿔주는 확실한 도구가 될 것"이라고 전했다.

Next BM 200은 1일부터 사이트 내 모든 비즈니스 모델과 심층 리포트를 무제한으로 볼 수 있는 'All Access' 이용권을 33% 할인하는 파격 이벤트를 진행한다. 서비스는 홈페이지에서 이용 가능하다.

한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com