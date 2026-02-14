와이제이에듀케이션, 경쟁력 입증하며 '2025 프리미엄브랜드대상' 17년 연속 수상…

교육 전문 기업 와이제이에듀케이션이 여성소비자가 선정한 '2025 프리미엄브랜드대상' 교육(학점은행제) 부문에서 17년 연속 수상을 하며 온라인 교육 분야에서의 브랜드 경쟁력을 다시 한 번 입증했다.와이제이에듀케이션은 37년 전통의 온라인 교육기관으로, 와이제이학사고시의 독학사 시험 사업을 기반으로 성장해 온 교육 전문 기업이다. 오랜 기간 축적된 교육 운영 경험과 체계적인 학습 관리 시스템을 바탕으로 학점은행제 교육 분야에서 안정적인 성과를 이어오고 있다.현재 교육부 인증 온라인 원격교육기관인 YJ사이버평생교육원과 MASTER 사이버평생교육원을 운영하며, 학위 과정뿐만 아니라 국가자격증 관련 교재 출판 등 다양한 교육 콘텐츠 사업도 함께 전개하고 있다.이번 17년 연속 수상은 소비자 신뢰를 기반으로 한 브랜드 가치와 교육 서비스 품질을 동시에 인정받은 결과로 평가된다. 변화하는 온라인 교육 환경 속에서도 학습자 중심의 콘텐츠 개발과 학사관리 시스템을 지속적으로 고도화해 온 점이 긍정적인 평가를 받은 것으로 분석된다.와이제이에듀케이션 관계자는 "17년 연속 프리미엄브랜드대상 수상은 그동안 쌓아온 교육 품질과 신뢰의 결과라고 생각한다"며 "앞으로도 온라인 교육 전문기관으로서 차별화된 콘텐츠와 체계적인 학습 지원 시스템을 통해 성인 학습자들의 학위 취득과 자격증 준비를 적극적으로 돕겠다"고 말했다.한편, 와이제이에듀케이션은 학점은행제와 독학사 분야에서 다년간의 운영 경험과 전문성을 바탕으로 성인 학습자의 경력 개발을 지원하는 온라인 교육기관으로 자리매김하고 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com