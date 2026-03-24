구의역 에떼르넬 비욘드, 광진구 핵심 입지 눈길

서울 광진구 구의동 일대가 대규모 개발 호재를 등에 업고 신흥 주거 타운으로 변모하고 있는 가운데, 초역세권 하이엔드 단지인 '구의역 에떼르넬 비욘드'가 눈길을 끌고 있다.구의역 에떼르넬 비욘드의 가장 큰 강점은 독보적인 교통망이다. 지하철 2호선 구의역에서 도보 2분 거리에 위치한 초역세권 입지로, 잠실까지 3정거장, 강남역까지 10분대 이동이 가능하다.부동산 전문가들은 구의동의 미래 가치가 현재보다 미래에 더 높다고 평가한다. 동서울터미널 현대화 사업을 통해 약 1조 1,000억 원 규모의 사업비가 투입되는 이 프로젝트는 스타필드급 복합 쇼핑몰과 업무시설이 들어서며 지역 지가를 견인할 전망이다.광진구청 신청사와 복합업무시설이 들어서는 구의역 KT부지 첨단업무복합단지 인근에서는 대규모 개발 프로젝트가 진행 중으로, 배후 수요가 크게 늘어날 것으로 예상된다.구의역 에떼르넬 비욘드는 일반적인 주거 시설과 차별화된 하이엔드 설계를 적용했다. 고품격 마감재와 입주민을 위한 프라이빗 커뮤니티 시설은 물론, 도심 속 여유를 즐길 수 있는 특화 평면을 선보인다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com