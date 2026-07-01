실험실을 넘어 의료·소비자·산업 영역으로 확장되는 BCI 기술

뇌 신호를 통해 인간과 기계를 연결하는 차세대 인터페이스의 부상

미래의 뇌-컴퓨터 인터페이스

애플 비전 프로와 결합한 싱크론의 뇌-컴퓨터 인터페이스. 마비 환자가 손을 쓰지 않고 생각만으로 디지털 기기를 제어할 수 있다.

중국 뉴라클이 개발한 BCI 시스템. 당국의 시판 승인을 받으며 본격적 상용화를 앞두고 있다.

1 뉴롤루션즈의 ‘입시핸드’는 뇌 신호를 읽어 뇌졸중 환자의 손 움직임을 돕는 BCI 재활 장치다. 2 ‘커널 플로’는 두개골 바깥에서 뇌 신호를 측정하는 비침습형 BCI로, 인간의 인지 상태와 뇌 활동을 데이터로 분석한다.