[2024 대한민국 NO.1 교육대상]경일게임아카데미가 ‘2024 대한민국 NO.1 교육대상’ 게임 부문을 수상했다.경일게임아카데미는 1988년에 설립된 IT 전문 교육 기관으로 서울 강동 지역을 중심으로 수준 높은 교육 서비스를 제공하고 있다.높은 취업율을 자랑하는 게임 교육에 이어 차별화된 IT 개발자를 양성하는 ‘디벨로켓’을 통해 4차 산업에 적합한 개발자를 양성하고 있으며 수강생들의 높은 만족도를 통해 게임아카데미로는 최초로 8년 연속 우수훈련기관에도 선정이 되었다.게임과 IT 개발 등 양질의 교육을 국비지원 제도를 통해 무료로 배울 수 있고 특히 하반기에는 온라인 교육 런칭을 준비하고 있어서 많은 교육생들의 이목을 집중하고 있다.경일게임아카데미의 박병준 대표는 “경력 같은 신입을 만드는 것이 우리의 목표”라며 “앞으로도 현장에 가까운 교육을 통해서 취업 뿐만 아니라 실무에서 인정 받는 개발자를 만들도록 더욱 힘쓰겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com