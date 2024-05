사진=Samsung Mobile US 영상 갈무리

삼성이 갤럭시탭S9 홍보 영상으로 ‘예술가 폄훼’로 논란됐던 애플 아이패드 광고를 조롱했다. 삼성모바일US는 15일(현지시간) 공식 소셜미디어 계정에 ‘언크러쉬(uncrush)’란 제목의 갤럭시탭9 홍보 영상을 게재했다. 영상 속 한 여성 음악가는 잔해가 널브러진 공간을 걸어가다가 부서진 기타를 집어 든다. 이어 갤럭시탭에 저장된 악보를 보며 연주한다.광고는 삼성의 신형 태블릿인 ‘갤럭시탭 S9’을 소개하며 끝난다. 광고 끝엔 “창의성은 무너질 수 없다(Creativity cannot be crushed)”고 말했다. 또 삼성은 해당 영상을 올리며 “우린 결코 창의성을 파괴하지 않는다(We would never crush creativity)”란 글을 썼다.광고 속 잔해와 부서진 기타는 논란이 된 애플 아이패드 광고에서 유압프레스로 짓이겨진 사물을, 여성이 앉아있는 곳은 유압프레스를 연상시킨다. 여성이 갤럭시탭으로 악보를 보며 기타를 연주하는 장면도 메시지가 내포됐다고 해석된다. 아이패드 광고와 달리 갤럭시탭은 예술가의 창작활동을 돕는다는 내용을 강조한 것이다.IT 전문 매체 ‘나인투파이브구글’은 삼성의 광고에 대해 “이는 애플의 광고를 조롱하는 영리한 방법이며 전체적으로도 매우 세련되게 만들어졌다”고 평가했다.지난 7일 애플은 아이패드 프로를 출시하며 공식 유튜브 채널에 ‘크러시(crush)’란 광고 영상을 게시했다. 광고에선 유압프레스에 기타, 피아노, 페인트 통 같은 아날로그 기기와 도구를 넣었더니 아이패드 하나만 남았다.아이패드 하나로 모든 창작 도구들을 쓸 수 있단 의미를 담으려 했으나 오히려 ‘창작자 조롱’ 논란으로 질타를 받았다. 팀 쿡의 엑스(X·옛 트위터)엔 소비자들이 “창의적 도구에 대한 존중이 없고 창작자를 조롱한다”, “광고를 보기가 고통스럽다”는 반응들이 나왔다.이에 9일 애플은 광고 논란에 대해 사과하고 TV에 광고를 방송하지 않겠다고 밝혔다. CNBC는 애플 측의 사과에 대해 이례적이라고 전했다.윤소희 인턴기자 ysh@hankyung.com