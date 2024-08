'욜로'가고 '요노'온다···주머니 사정 맞게 소비하는 'Z세대'

Z세대 대상 ‘소비 트렌드’ 조사…71.7% 불필요한 소비 줄이는 ‘요노(YONO)’ 지향

형편에 맞는 소비 바람직하다 생각, 식비·품위유지비 소비 가장 줄여

고물가에 허리를 졸라매는 Z세대가 늘어나면서 소비트렌드도 바뀌고 있다. 현재의 행복을 추구하는 ‘욜로(YOLO, You Only Live Once)’ 트렌드에 따라 인기를 끌었던 ‘쾌락 지향적’ 소비가 경제 불황과 함께 사그라들고, 꼭 필요한 것만 사고 불필요한 소비는 줄이는 ‘요노(YONO, You Only Need One)’ 소비로 재편됐다.알바천국이 Z세대 537명에게 추구하는 소비 형태를 묻자 10명중 7명(71.7%)이 최소한의 소비를 하는 '요노'를 지향한다고 답했다. 욜로를 추구한다는 응답은 25.9%에 불과했다.지난해 조사 결과에서 57.3%가 절약하는 소비, 42.7%가 스스로의 행복을 우선시하는 소비를 추구한다고 답하며 의견이 나뉘었던 것과 비교하면 1년 새 Z세대의 저소비 트렌드가 더욱 확산됐음을 체감할 수 있다.요노를 추구하는 Z세대는 ‘형편에 맞는 소비가 바람직하다(45.2%, 복수응답)’고 생각한다고 답했다. 이 외에도 ▲지출에 비해 소득이 부족한 상황이라서(33.2%) ▲노후, 미래를 대비하기 위해서(31.2%) ▲금리, 물가 인상 등으로 지출이 대폭 늘어서(28.1%) ▲등록금, 여행 등을 위한 목돈을 모으는 데 집중하기 위해서(26.5%) 등의 이유로 요노와 같은 저소비 트렌드를 쫓는 것으로 나타났다.절약을 실천하는 대표적인 방법으로는 ‘외식, 배달음식 대신 집밥으로 해결하기(47.0%, 복수응답)’를 꼽았다. 다음으로 ▲금액을 제한해두고 해당 금액 안에서만 지출하는 습관 유지하기(45.5%) ▲무료 콘텐츠로 문화·여가 즐기기(41.6%) ▲중고 거래(34.8%) 등이 차례로 뒤이었다.요노를 추구하며 소비를 가장 줄이는 항목으로도 ‘식비(36.9%)’가 1위를 차지했다. 근소한 차이로 ‘의류, 신발, 미용 등 품위유지비(32.2%)’가 2위를 차지했으며, 그 뒤를 ▲문화·여가비(17.1%) ▲교통·통신비(5.7%) ▲주거비(3.1%)’ 등이 이었다.여전히 욜로 소비를 추구하는 Z세대 응답자들은 ‘현재의 행복이 더 중요하다고 생각한다(55.4%, 복수응답)’는 가치관을 내비쳤다. ▲소비로부터 얻는 만족감이 크기 때문에(45.3%) ▲억압받지 않는 자유로운 소비 생활을 원해서(34.5%) ▲무엇이든 시도해보고 후회하는 편이 낫다고 생각해서(25.9%) 등의 의견도 있었다.가장 큰 만족감을 느끼는 소비 항목으로는 ‘외식, 배달음식, 식재료 등 식비’와 ‘문화·여가비’가 35.3%의 응답률로 1위를 차지했다.요노족과 욜로족은 월 평균 지출에서 약 10만원의 차이를 보였는데, 요노족은 월 평균 약 56만 6천원 욜로족은 월 평균 약 66만 1천원을 지출하는 것으로 집계됐다.한편, 지출에 비해 소득이 부족한 경우 Z세대는 지출을 줄이기보다 소득을 늘릴 수 있는 방법을 더 적극적으로 모색하는 것으로 나타났다.평소 지출에 비해 소득이 부족하다고 응답한 Z세대 중 64.0%가 소득을 늘리기 위해 노력하는 편이라 말했다. 대표적인 소득 증대 방법으로는 ‘단기 알바 등을 통한 추가 수익 창출(76.9%, 복수응답)’을 꼽았고, ▲더 높은 소득을 얻을 수 있는 직장으로 취직, 이직(33.1%) ▲중고거래, 앱테크 등을 통한 추가 수익 창출(23.1%) 등도 확인됐다.강홍민 기자 khm@hankyung.com