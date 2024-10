신세계百, 강남점 정문 앞 광장에

신진 디자이너를 위한 초대형 패션쇼 펼쳐



K패션 디자이너 11팀 참여

콘텐츠 제작부터 온·오프라인 판로 확대 지원

사진=신세계백화점

신세계백화점이 강남점에서 K-콘텐츠 엔터테인먼트 기업 ‘에스팀(ESteem)’과 손잡고 ‘캣워크 페스타’ 행사를 펼친다. 올해로 2회째를 맞은 ‘캣워크 페스타’는 다양한 분야의 아티스트들의 작업물을 모아 하나의 작품을 만든다는 콘셉트로 패션·뷰티·공연을 결합한 종합 문화 예술 축제다.17일부터 20일까지 이어지는 이번 ‘캣워크 페스타’는 신세계백화점 강남점이 서울 시내 한복판에서 펼치는 이벤트로는 역대 최대 규모로, 패션과 음악, 춤, 설치 예술이 어우러지는 축제가 될 전망이다.신세계 강남점 정문 앞에 300여 평에 달하는 초대형 패션쇼의 무대를 연다. 11개 국내 신진 디자이너 브랜드가 수십명의 모델들과 함께 오랜 기간 준비해온 런웨이를 진행한다. 이 무대에는 밴드 자우림 프런트 퍼슨 겸 싱어송라이터 김윤아, 댄스크루 1MILLION 안무가 리아킴, 걸그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE) 등이 공동으로 참여해 행사장의 열기를 더한다.바로 옆 경부선터미널에서는 K팝 인기 아티스트들의 무대 의상을 재해석한 작품을 전시하는 대규모 부스가 열린다. 에스파와 레드벨벳, NCT 등 그룹 멤버들이 무대에서 직접 착용했던 의상들을 예술 작가들이 재해석한 업사이클링 전시를 선보인다.이번 작업에 참여한 김기라 작가는 2015년 국립현대미술관 올해의 작가상을 수상한 국내 최정상급 설치 미술가로, 캣워크 페스타의 K패션 디자이너와의 동반 성장이라는 취지에 적극 동참했다.이외에도 신세계 강남점 지하 1층 스위트파크에서는 국내 유명 패션 디자이너를 배출한 ‘에스모드 서울’의 창립 35주년 특별 전시회가 펼쳐진다. 인기 패션 브랜드 ‘준지’의 디자이너인 정욱준 등 대한민국 패션의 역사가 되어 온 역대 졸업생들의 작품을 만나볼 수 있다.신세계백화점은 행사에 참여한 신진 디자이너 브랜드의 온·오프라인 판로 확대를 돕는다. 브랜드들을 한데 모아 SSG닷컴 백화점몰에서 온라인 기획전을 진행하고, 향후 오프라인 입점도 검토할 방침이다. 또 디지털 컨텐츠를 제작하여 인스타그램, 유투브 등 소셜미디어를 통한 홍보를 전폭적으로 지원한다.이번 행사에선 신세계인터내셔날의 대표 화장품 브랜드인 비디비치의 리브랜딩 론칭 행사를 함께 진행한다. 비디비치의 새로운 콘셉트인 ‘베니 비디 비치(VENI VIDI VICI)’를 다양하게 시각화해 선보일 예정이다. 신세계까사도 18일 열리는 신진디자이너 브랜드 '51PERCENT'의 런웨이 무대 연출을 지원한다. ‘IT’S NOT YOUR BUSINESS’라는 부제 아래 오피스(사무실) 컨셉의 무대를 까사미아 오피스 가구들로 꾸민다.신세계백화점 브랜드사업본부장 이보영 전무는 “이번 캣워크 페스타는 K컬처의 근간을 이루는 젊은 세대와 교감하면서 신진 디자이너들의 다양한 시도를 문화로 확장하는 새로운 기회가 될 것”이라며 “이를 통해 신세계의 브랜드 이미지를 더 영(Young)하게 전달하고, 행사가 끝난 뒤에도 지속적인 지원을 통해 신진 브랜드들이 성장하고 이러한 한국 문화를 알리며 글로벌로 확산될 수 있도록 할 것”이라고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com