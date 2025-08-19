6·27로 눌린 수도권 부동산…바닥은 ‘꿈틀’[비즈니스 포커스]

서울 노원구 상계주공 1단지, 중계그린 아파트 전경. 사진=최혁 한국경제신문 기자

강남 신고가, 지난 이야기인가

서울은 노원·관악, 경기는 평촌·광명 하안

학군·재건축 선호는 여전

주택담보대출 상한을 6억원으로 제한하는 ‘6·27 부동산 대책’(가계부채 관리 강화 방안)이 발표된 지 약 한 달 반이 지났다.발표 직후 시행된 강력한 대책에 시장은 급속히 냉각됐다. “실수요자만 잡는 대책이다”, “외국인에게는 적용되지 않는다” 등의 비판에도 수도권, 그중에서도 고가주택을 겨냥했던 정부와 금융당국의 전략은 당장 적중한 듯하다.8월 12일 기준 국토교통부 실거래가에 따르면 6·27 대책 발표 다음 날인 6월 28일부터 서울 아파트 매매 거래량은 5063건으로 6월 한 달간 기록한 1만2000건의 절반을 밑돌고 있다. 거래 평균 금액도 하락하고 있다.이 같은 현상은 실제 부동산 현장에서도 체감되고 있다. 국내 최고 부동산 커뮤니티인 네이버 ‘부동산스터디’ 카페를 운영하는 강영훈 대표는 “카페 트래픽이 절반 이상 줄었다”며 “부동산에 대한 관심이 급감한 것을 느끼고 있다”고 말했다.토지거래허가구역 확대 지정 발표 이후에도 종종 나오던 ‘강남 신고가’ 행진은 주춤한 상태다. 그럼에도 집값 불안요소는 여전히 존재한다. 가을 이사철을 앞두고 이미 ‘전세 가뭄’이 시작되면서 6억~9억원 가격대 아파트에 수요가 몰리고 있다. 강남권 집값이 “너무 올랐다”는 평에 조정되는 동안 중저가 아파트들이 ‘키 맞추기’에 들어갈 것이란 분석이 나온다.6월 서울 강남구 개포동 거래 건수는 115건으로 강남구 내에서 가장 많았다. 개포동은 대치동과 가까워 학군 수요와 신축 아파트 수요, 재건축 투자수요가 두루 집중되는 지역이다. 그런데 6·27 대책 직후 3분의 1 정도로 급감했다. 개포동뿐 아니라 압구정동, 대치동, 도곡동 등 아파트 밀집 지역의 거래량은 대폭 감소했다.강남구뿐 아니라 서초구, 송파구 등 일명 ‘강남3구’는 집값 급등기에도 각종 규제로 인해 실거래량이 많지 않았다. 그러나 갈아타기 수요의 유입으로 신고가가 꾸준히 나오던 곳이다.그런데 최근에는 드문드문 나오던 신고가 거래도 뜸하다. 한 강남권 부동산 관계자는 “전에는 거래가 많지 않아도 문의가 꾸준했고 높은 가격에 실거래가 됐지만 최근에는 문의조차 거의 없다”며 “강남 아파트는 현금 부자가 대출을 안 받고 산다는 인식이 있지만 전문직 맞벌이 부부나 젊은 사업가가 대출을 많이 끼고 사는 경우도 많다”고 설명했다. 7월 9일 금감원은 6·27 규제를 우회한 대출을 막기 위해 사업자 대출을 전수조사한다고 밝혔다.7월에 나온 최고가 거래 상당수도 사실상 7월 거래가 아니라는 분석이다. 지난 3월 토지거래허가구역 확대 지정 이후 이 구역에 속한 강남3구 및 용산구에서 아파트를 사려면 실제 계약 전에 자치구에서 허가를 받아야 한다. 통상 허가기간은 2~3주 정도가 걸린다. 따라서 실제 주택 구매를 결정한 시기는 6·27 발표 직전이라는 것이다. 해당 대출규제는 6월 28일 전 토지거래허가를 신청한 사례에는 적용되지 않아 막판에 허가 신청이 몰리기도 했다.그나마 감소한 거래도 저렴한 주택이 많은 외곽지역, 경기도에 집중되고 있다. 8월 12일 기준 국토부 실거래가 집계에 따르면 서울에선 노원구 상계동(152건), 관악구 봉천동(122건), 구로구 구로동(111건)에서 아파트 매매 거래가 가장 많았다.6·27 대책 이후 이들 지역에서 손바뀜된 아파트 평균 실거래가격은 상계동이 약 5억6800만원, 구로동은 5억9900만원으로 저가 주택 기준으로 여겨지는 6억원을 넘지 않았다. 구로동 신혼부부 대상 디딤돌 대출 기준이 되는 주택 평가액이 6억원이다. 디딤돌 대출은 무주택 서민에게 저금리로 제공되는 대표적인 정책금융 상품이다.관악구에선 봉천동 아파트가 약 8억5600만원으로 9억원을 밑돌았다. 9억원에 담보인정비율(LTV) 한도 70%를 적용했을 때 6억원까지 대출이 나온다.같은 기간 경기도에서는 안양시 호계동(160건)과 광명시 하안동(145건)에서 거래가 많은 것으로 나타났다. 평균 실거래가격은 각각 약 6억6200만원, 5억5500만원이었다.조영광 대우건설 부동산 빅데이터 연구원은 “전세가격이 오르고 각종 규제가 발표되면서 ‘더 이상 밀릴 수 없다’고 생각한 젊은 실수요자들이 주택 매매에 나서고 있다”며 “인천 송도, 화성 동탄 등 신축 아파트가 비교적 저렴하고 신흥 학군이 형성되고 있는 지역에 거래가 급증한 바 있다”고 말했다.6·27 대책에는 주택구입 조건의 전세대출도 금지하는 방안이 담겼다. 즉 주택 매수인이 전세를 끼고 집을 사는 일명 ‘갭투자’를 할 경우 세입자가 전세자금 대출을 받을 수 없다는 내용이다. 이에 따라 신규 입주하는 아파트 주인들이 고가 전세 대신 월세 매물을 대거 내놓고 있다.그럼에도 수도권 전세 가격은 오르고 있다. 입주물량이 줄면서 매물 자체가 적기 때문이다. 한국부동산원 집계에 따르면 8월 첫째주 수도권 전세가격은 0.02% 올라 전주 0.01%에서 상승폭을 키웠다.이에 따라 젊은 실수요가 중저가 아파트 매매수요로 전환될 가능성도 크다. 이미 생활 인프라가 갖춰지고 학군이 좋은 지역일수록 수요가 몰리고 있다. 최근 거래가 많았던 안양시 호계동은 범계역세권 상권과 학원가가 자리한 ‘평촌신도시’ 중심부에 속한다.광명시에서는 대책 발표 전까지 재건축 호재가 집중된 철산동과 하안동의 거래가 많았지만 최근에는 철산동에 비해 시세가 저렴한 하안동 거래가 훨씬 많은 편이다. 하안사거리 인근 하안주공 소형 평형 아파트는 재건축 호재로 2021년 하반기까지 가격이 치솟다가 2022년 금리인상에 따라 급락한 뒤 최근 거래가 늘면서 다소 반등하고 있다.서울 상계동, 신정동도 재건축 사업이 활발하게 진행되고 있다. 특히 양천구 신정동은 목동신시가지 아파트 8~14단지가 위치하고 있다. 개발호재와 학군을 다 갖춘 셈이다. 신정동에서 가장 거래가 많이 된 아파트는 목동신시가지 10단지로 거래량이 11건이었다. 그 뒤를 목동신시가지 8단지(9건), 11단지(8건)가 이었다. 8월 첫째주 양천구의 아파트 매매가격 상승률은 0.18%로 송파구(0.38%) 다음으로 상승폭이 가팔랐다.조영광 연구원은 “6·27 대책 발표 전에 전문직 부부들이 대출 막차를 타며 가장 많이 아파트를 산 지역이 바로 목동과 잠실”이라며 “이 같은 학군지 아파트의 인기는 규제 이후에도 계속될 것”이라고 전망했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com