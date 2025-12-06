삼성전자, 중국 맹추격 따돌렸다...최강자로 '우뚝'

삼성전자가 올해 3분기 글로벌 폴더블 스마트폰 시장에서 점유율을 64%까지 끌어올렸다. 선두 자리를 더욱 공고히 하는 데 성공했다.6일 카운터포인트리서치 보고서에 따르면 3분기 폴더블 휴대전화 출하량 점유율에서 삼성전자는 64%를 기록했다. 전년 동기 대비 8%P 점유율을 늘렸다.작년 같은 기간 삼성전자는 56% 점유율을 기록한 바 있다. 2위 화웨이(15%)와 41%포인트 차이를 보였으나, 올해는 삼성의 상승과 화웨이 점유율 정체가 맞물리며 격차가 49%포인트까지 확대됐다.3분기 점유율 순위는 삼성, 화웨이에 이어 모토로라(7%), 아너(6%), 비보(4%), 샤오미(2%) 순으로 나타났다.보고서는 "3분기 글로벌 폴더블 스마트폰 출하량은 전년 동기 대비 14% 증가하며 역대 최대 분기 실적을 기록했으며 삼성 갤럭시 Z 폴드7 시리즈가 가장 큰 성장 동력이 됐다"고 분석했다.3분기 글로벌 스마트폰 전체 출하량에서 폴더블 스마트폰 점유율은 2.5%를 차지했다.내년에는 제조사들이 제품 내구성과 구조 개선에 집중하는 동시에 애플이 첫 폴더블폰 출시를 앞두고 있어 폴더블폰 시장 성장이 더욱 빨라질 것으로 전망된다.카운터포인트리서치는 "삼성의 첫 트라이폴드 모델은 극히 제한된 수량으로 출시될 것이지만 규모 확대가 목표는 아니다"라며 "내년에는 애플의 시장 진출로 폴더블폰 경쟁 구도가 크게 바뀌는 가운데 삼성은 트라이폴드 모델로 다중 접힘 기술의 리더십을 굳힐 것"이라고 내다봤다.김정우 기자 enyou@hankyung.com