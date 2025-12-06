방송인 박나래 (연합뉴스)

방송인 박나래가 불법 의료행위 의혹이 나왔다.6일 디스패치 보도에 따르면, 박나래의 불법 의료행위 의혹을 뒷받침하는 사진과 대화 내용을 공개했다. 보도에 따르면 박나래는 이른바 '주사이모'로부터 의료기관이 아닌 일반 가정집에서 링거를 맞거나, 우울증 치료제를 대리 처방받은 것으로 전해졌다.박나래의 법률대리인 법무법인 광장은 한 매체를 통해 "관련 자료, 당사자의 진술과 대화, 문자 등을 종합적으로 검토한 결과 박나래 씨의 의료행위에는 법적으로 문제될 부분이 전혀 없다"며 "박나래 씨는 바쁜 촬영 일정으로 병원 내원이 어려운 상황에서 평소 다니던 병원의 의사와 간호사에게 왕진을 요청해 링거를 맞았을 뿐이며, 이는 일반 환자들도 널리 이용하는 합법적 의료 서비스"라고 입장을 밝힌 바 있다.하지만 디스패치는 '주사이모'가 의사가 아니며, 이에 따라 박나래가 받은 의료 행위는 모두 불법이라고 주장했다. 다만 이와 관련해 박나래 측은 해당 주사이모가 "의사가 맞는 걸로 알고 있다"는 입장을 전했다.최근 박나래는 전 매니저들로부터 갑질 및 상해, 횡령 등 의혹에 휩싸였다.하지만 이와 관련해 소속사 측은 "사실과 다른 주장"이라고 일축했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com