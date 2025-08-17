서울 노원구의 한 복권판매점 앞에서 시민들이 로또 구매를 위해 줄을 서고 있다. 2025.1.1 사진=연합뉴스

올해 1분기 복권을 가장 많이 구입 한 계층은 중상위 소득층인 것으로 나타났다.전통적으로 저소득층이 복권을 더 구매한다는 통념과는 달리 소득이 높을수록 복권 구입액이 더 크고 증가율도 가팔랐다.17일 통계청 마이크로데이터에 따르면 올해 1분기 복권 구매 가구의 평균 구입비는 7683원으로 지난해 같은 기간(7320원)보다 4.9% 증가했다. 같은 기간 복권 구매 가구 비중도 10.7%로 전년 동기 대비 0.6%포인트 늘었다.소득 5분위별로 보면 중상위층인 3분위(소득 상위 40~60%) 가구의 복권 지출이 9589원으로 가장 높았고 이어 ▲5분위(상위 20%) 9208원 ▲2분위 7140원 ▲4분위 6704원 ▲1분위(하위 20%) 4252원 순이었다.특히 소득 상위 20%인 5분위 가구는 복권 구매액이 전년 대비 20.4% 증가했고 4분위는 13.5%, 3분위는 9.5% 증가하는 등 소득이 높을수록 복권 구입이 눈에 띄게 늘었다.반면 가장 저소득층인 1분위 가구는 복권 지출이 전년보다 무려 32.1% 줄었고 2분위도 7.8% 감소해 생계 부담으로 복권 구매조차 줄이는 모습을 보였다.이는 복권이 전통적인 ‘불황형 상품’이라는 통념과 배치되는 결과다. 과거에는 경기 침체기에 저소득층이 일확천금을 노리고 복권을 많이 샀다는 인식이 강했지만 최근에는 고소득층의 복권 참여가 더 활발한 것으로 나타났다.전문가들은 이 같은 변화에 대해 고소득층조차도 미래 경제에 대한 비관적인 전망을 가지고 있으며 월급만으로는 집 한 채 마련하기 힘든 현실 등이 복권 구매 증가로 이어진 것으로 분석하고 있다.한편 복권 시장 자체는 꾸준히 성장 중이다. 지난해 복권 판매액은 7조 3348억 원으로 사상 처음으로 7조 원을 돌파했다. 전년(6조 7507억 원) 대비 8.6% 증가했으며 2015년(3조 5550억 원)과 비교하면 무려 106.3% 급증했다.특히 로또 판매액은 지난해 5조 6562억 원으로 역대 최고 기록을 경신하며 복권 시장 확대를 주도했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com